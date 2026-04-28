Subprefecții Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan demisionează, după 6 luni de mandat

Subprefecții județului Bacău, Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, ambii susținuți de Partidul Social Democrat, au demisionat astăzi din funcții. Decizia vine în contextul mișcărilor politice de la nivel național, după ce PSD a anunțat retragerea miniștrilor din Guvern.

Demisiile coincid cu ziua în care social-democrații susțin, alături de Alianța pentru Unirea Românilor, o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan.

Cei doi subprefecți au fost învestiți în funcție în urmă cu aproximativ șase luni și își vor continua activitatea până la adoptarea unei Hotărâri de Guvern care să oficializeze încetarea mandatelor.

„Îmi voi face datoria până în ultima zi de mandat”, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, subprefectul Valentin Ivancea.