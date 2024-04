Surpriză! Avocatul Daniel Miclăuș deschide lista Partidului SENS pentru Consiliul Local Bacău

Viceprimarul Cristian Ghingheș, candidat la funcția de primar al municipiului Bacău din partea Partidului SENS (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), a anunțat astăzi că Daniel Miclăuș a acceptat propunerea de a veni alături de el în noua organizație politică și că va deschide lista pentru Consiliul Local.

Anunțul vine la o zi distanță după ce Daniel Miclăuș și-a anunțat demisia din Partidul Național Liberal pe fondul “contextului politic actual în care se regăsește PNL Bacău”, imediat după zvonurile că PNL intenționează să-l susțină pe Sergiu Sechelariu la Primăria Bacău.

Daniel Miclăuș este căsătorit, are doi copii și este implicat în mai multe inițiative și proiecte civice din comunitate. În mandatul 2016-2020 a fost consilier local și președințe al Comisiei juridice, unde acesta și Cristian Ghingheș au stabilit o legătură: “Împreună am avut o activitate foarte bună pentru respectarea legii, pentru administrarea corectă a patrimoniului municipal, pentru mai multă ordine și disciplină la nivel local. Deseori am avut discuții despre lucrurile pe care le-am putea face în oraș dacă la primărie decizia ar fi în mâinile unor oameni cinstiți, fermi și care știu ce trebuie făcut”, a spus Cristian Ghingheș în anunț.

Cristian Ghingheș l-a catalogat pe Daniel Miclăuș ca fiind un om integru, un avocat cu multă experință, dar și un membru activ al comunității locale.

La final, Ghingheș a făcut un apel către toți cetățenii “care își doresc un Bacău corect, liber de corupție” de a veni în “echipa deschisă comunității” a Partidului SENS.