SURSE: Dosarul Pasarelei Cancicov a ajuns la Parchetul European, condus de Kovesi. Primăria încă așteaptă expertiza tehnică

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Ancheta privind construirea pasarelei hobanate din Parcul Cancicov ar fi fost preluată de Parchetul European (EPPO), potrivit unor surse apropiate investigației. Dosarul a fost instrumentat inițial de DNA Bacău, instituție care a verificat modul în care a fost derulat unul dintre cele mai costisitoare proiecte finanțate din fonduri europene din municipiu.

În luna ianuarie, Ziarul de Bacău dezvăluia că procurorii anticorupție au ridicat documente și verificau procedurile derulate în cadrul investiției estimate la aproximativ 7 milioane de euro. La acel moment, surse judiciare afirmau că ancheta vizează modul de atribuire și implementare a contractului, fără ca până acum să fie anunțate oficial acuzații împotriva unor persoane.

Lucrări blocate

Între timp, proiectul a intrat într-un blocaj prelungit. În februarie, Primăria Bacău a anunțat rezilierea contractului cu antreprenorul italian care executa lucrarea, invocând nerespectarea obligațiilor contractuale. Municipalitatea estima atunci că stadiul fizic de realizare era de aproximativ 70%, însă pentru continuarea investiției este necesară o expertiză tehnică a lucrărilor executate până în prezent.

Viceprimarul Leonard Bulai a declarat pentru Ziarul de Bacău că administrația locală se află încă în etapa pregătirii acestei expertize.

„Am refăcut documentația pentru expertiza tehnică și urmează să reluăm licitația pentru expertiza tehnică. De la momentul la care se atribuie contractul, expertul are la dispoziție 60 de zile pentru a livra concluziile. Fără acest pas nu putem trece la licitația pentru restul de executat”, a precizat Bulai.

Declarația arată că reluarea efectivă a lucrărilor este încă departe. Chiar dacă procedura pentru expertiză va fi lansată și atribuită rapid, municipalitatea va trebui să aștepte concluziile specialistului înainte de a putea organiza licitația pentru finalizarea proiectului.

Pasarela hobanată reprezintă una dintre piesele centrale ale proiectului „Traseul Tineretului”, finanțat din fonduri europene și integrat în procesul de modernizare a Parcului Cancicov. Investiția a fost prezentată de administrația locală drept unul dintre proiectele-emblemă ale municipiului, însă termenele de execuție au fost depășite, iar lucrările sunt practic suspendate de mai multe luni.

Până la această oră, nici EPPO și nici DNA nu au comunicat oficial informații privind preluarea dosarului sau stadiul anchetei.

Contactați de Ziarul de Bacău, reprezentanții Parchetului European nu au confirmat și nici infirmat existența unei anchete privind pasarela din Parcul Cancicov, invocând politica instituției privind investigațiile aflate în desfășurare.

„Ca regulă generală, EPPO nu comentează investigațiile în curs și nici nu confirmă public cazurile la care lucrează. Această abordare este menită să nu pericliteze eventualele proceduri aflate în desfășurare și rezultatul acestora. Ori de câte ori vom putea comunica informații despre una dintre investigațiile noastre, o vom face din proprie inițiativă”, au transmis reprezentanții instituției pentru Ziarul de Bacău.

Dacă informația va fi confirmată, cazul pasarelei Cancicov va deveni unul dintre cele mai importante dosare din Bacău investigate de procurorii europeni, având în vedere că proiectul beneficiază de finanțare din fonduri ale Uniunii Europene.