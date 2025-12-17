SURSE: Frații Pavăl au cumpărat Carrefour. Achiziția de sute de milioane de euro include rețeaua de circa 460 de magazine

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi achiziționat gigantul Carrefour, intrând astfel pe piața alimentară, potrivit unei relatări publicate astăzi de Gazeta de Cluj. Surse apropiate familiei Pavăl susțin că tranzacția s-ar fi finalizat ieri seară, într-una dintre cele mai importante mutări din retailul european de la începutul sezonului de iarnă.

Conform sursei clujene, tranzacția ar fi evaluată între 750 și 900 de milioane de euro, iar achiziția include rețeaua de aproximativ 460 de magazine Carrefour din România, care anul trecut au generat vânzări de circa 3 miliarde de euro. Retailerul francez este prezent în peste 40 de țări și operează direct în șapte dintre acestea, inclusiv în România.

Informația publicată de Gazeta de Cluj vine după ce, în ultimele săptămâni, mai multe surse economice au relatat despre interesul unor investitori majori pentru achiziția operațiunilor Carrefour în România. În lista potențialilor cumpărători au fost menționați anterior frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, dar și grupuri internaționale precum Auchan și retailerul polonez Zabka – operator al brandului Froo în România.

Până în acest moment, nici reprezentanții Carrefour, nici cei ai Dedeman sau ai potențialilor concurenți internaționali nu au făcut declarații oficiale privind vânzarea sau achiziția. Operațiunea, dacă este confirmată, ar marca intrarea Dedeman pe piața alimentară, diversificând activitățile unuia dintre cei mai importanți antreprenori români în afara segmentului de bricolaj în care operează până acum