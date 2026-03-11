TABEL Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani și Autostrada A3 Transilvania primesc cei mai mulți bani în 2026

Autostrada Moldovei A7 Focșani-Bacău primește cei mai mulți bani în 2026, respectiv 3,75 de miliarde de lei. De altfel, tronsonul construit de UMB și finanțat prin PNRR a „înghițit” cei mai mulți bani și anul trecut, respectiv 3,39 de miliarde de lei, scrie Economica.net.

Proiect Cheltuieli 2025 (mil. lei) Propuneri 2026 (mil. lei) Diferența 2026 – 2025 Autostrada A0 București Nord 1000 906 -94 Autostrada A3 Transilvania 1452 2568 1116 Autostrada A1 Lugoj Deva 708 620 -88 Autostrada A1 Sibiu Pitești 2872 2082 -790 Autostrada A7 Bacău Pașcani 781 2849 2068 Autostrada A7 Focșani Bacău 3391 3752 361 Autostrada A13 Sibiu Făgăraș 1503 1456 -47 Autostrada A8 Tg Mureș – Miercurea Nirajului 377 857 480 Autostrada A8 Leghin Tg Neamț 95 607 512 Autostrada A8 Miercurea Nirajului Leghin 94 222 128 Drum Expres Brăila Galați 260 48 -212 Total 12533 15967 3434

Sursa: Proiect buget 2026, mfinante.gov.ro

Cea mai mare creștere de buget din cadrul proiectelor de autostrăzi se înregistrează în cazul A7 Bacău – Pașcani. Construit de asemenea de UMB și finanțat prin PNRR, acest proiect urmează să beneficieze în 2026 de o finanțare de 2,85 de miliarde de lei, cu peste 2 miliarde mai mult față de bugetul preliminar cheltuit în 2025.

Și pentru Autostrada A3 Transilvania, Guvernul alocă anul acesta cu peste un miliard de lei mai mult decât bugetul cheltuit anul trecut, de circa 1,45 de miliarde de lei.

Potrivit datelor defalcate, din cele peste 2,5 miliarde de lei alocate anul acesta pentru A3 Transilvania:

1,06 miliarde de lei sunt pentru secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului,

299 de milioane de lei pentru secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău, cea cu Tunelul Meseș,

819 milioane de lei pentru secțiunea Nușfalău – Biharia (din care 428 de milioane de lei sunt pentru lotul Chiribiș – Biharia).

