Tânăr de 20 de ani din Dărmănești, reținut pentru furt calificat. Bunurile furate, găsite la percheziția domiciliară

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Dărmănești a fost reținut de polițiștii băcăuani, fiind suspectat că a furat mai multe bunuri din incinta unei societăți comerciale. O parte dintre obiectele sustrase au fost recuperate în urma unei percheziții domiciliare desfășurate la începutul acestei luni.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Dărmănești, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, au efectuat, la data de 1 iunie, o percheziție domiciliară în oraș, într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești și care vizează infracțiunea de furt calificat.

Ancheta a fost deschisă după ce, în noaptea de 27 spre 28 mai, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unei societăți comerciale din Dărmănești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților de investigare, oamenii legii au identificat un suspect: un tânăr de 20 de ani din localitate, bănuit că ar fi comis furtul.

La percheziția efectuată la domiciliul acestuia, polițiștii au descoperit o parte dintre bunurile reclamate ca fiind furate. Obiectele recuperate au fost restituite persoanei vătămate.

După administrarea probelor, anchetatorii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările continuă în cadrul dosarului penal pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea eventualului prejudiciu rămas nerecuperat.