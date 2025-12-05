Tânăr de 21 de ani, pericol public pe șoselele din Onești! Conducea fără permis, mașini cu numere de înmatriculare false

Polițiștii rutieri din Onești au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, pentru două infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onești au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 21 de ani, din comuna Ștefan cel Mare. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, în repetate rânduri, deși nu deținea permis de conducere.

De asemenea, pentru a nu atrage atenția polițiștilor, cel în cauză ar fi montat plăcuțe de înmatriculare false, pe diverse autovehicule pe care le conducea în municipiul Onești și comunele limitrofe.

Pentru că reprezenta un pericol pentru siguranța rutieră, tânărul a fost scos din trafic de polițiști, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.