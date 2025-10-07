Teatrul Municipal Bacovia anulează Bacău Fest Monodrame 2025. Înscrierile rămân valabile pentru 2026

Bacău Fest Monodrame 2025 nu va mai avea loc nici în această toamnă, după ce, în primăvară, a fost amânat din lipsa banilor. Organizatorul, Teatrul Municipal Bacovia, s-a bazat aproape exclusiv pe fonduri de la bugetul local, iar evenimentul nu avea sprijin consistent de la mediul privat.

„Din păcate, diminuarea bugetului alocat în această perioadă ne pune în imposibilitatea de a organiza festivalul în 2025. Dorim să vă asigurăm că toate înscrierile trimise pentru ambele secțiuni ale festivalului rămân valabile pentru ediția din 2026”, se afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul teatrului băcăuan.

Potrivit organizatorului, festivalul rămâne un proiect central al Teatrului Municipal „Bacovia” și se vor căuta soluții și parteneri pentru ca ediția din 2026 să fie „una pe măsura așteptărilor voastre”.

Tot sub pretextul lipsei banilor, Primăria a anulat festivalul tradițional „Zilele Bacăului”, care ar fi trebuit să aibă loc în aceste zile.