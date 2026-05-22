Tehnostrade din Bacău, una din firmele lui Umbrărescu, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 4,9 miliarde lei, plus 11%

Compania Tehnostrade din Bacău, controlată de Dorinel Umbrărescu, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de circa 4,9 miliarde lei, în creştere faţă de 4,3 miliarde lei anul anterior, arată datele de pe mfinante.ro. Şi profitul net a crescut la 506 milioane lei, faţă de 417 milioane lei anul anterior. Compania avea 6.748 de angajaţi, scrie ZF.ro.

Pentru celelalte două companii ale omului de afaceri, Spedition UMB şi Sa&Pe rezultatele nu sunt încă publice.

Spedition UMB, Tehnostrade şi Sa&Pe Construct sunt nume deja consacrate de ani pe şantierele din toată ţara şi au fost implicate în proiecte mari de infrastructură din România. Companiile au ca proiect construcţia autostrăzii 7, cea care va lega Moldova de Capitală. În 2024, omul de afaceri a ajuns la afaceri totale de 14,3 mld. lei cu cele trei firme, care fac A7, faţă de 8,8 mld. lei anul anterior, potrivit calculelor ZF.

Altfel spus, Spedition UMB a depăşit afaceri de 5 miliarde lei, în creştere cu 61% faţă de nivelul de 3 miliarde lei în 2023, potrivit datelor publice. Şi profitul net a crescut la 81,7 milioane lei in 2024, faţă de 49,5 milioane lei anul anterior, potrivit mfinante.ro.

O performanţă similară a reuşit şi compania SA&PE Construct, care a avut afaceri de 5 miliarde lei în 2024, faţă de 2,8 miliarde lei anul anterior şi un profit net de 229 milioane lei, în creştere faţă de 67,8 milioane lei, arată aceeaşi sursă.