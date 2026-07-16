Tensiune maximă, înaintea votului privind demiterea dr. Cotîrleț. UPDATE: Majoritatea controlată de primarul Vieru a votat pentru rezilierea contractului

UPDATE: În urmă cu câteva minute, Consiliul Local Moinești a votat, cu 11 voturi din 19, rezilierea contractului de management cu dr. Adrian Cotîrleț. Aleșii nu au ținut cont nici de susținerea manifestată de personalul spitalului, nici de argumentele invocate de dr. Cotîrleț împotriva inițiativei primarului Valentin Vieru (PNL).

Vom reveni.

Știrea inițială:

Atmosferă tensionată la Moinești, înaintea ședinței extraordinare a Consiliului Local în care aleșii urmează să decidă asupra constatării rezilierii contractului de management al prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești.

Cu puțin timp înainte de începerea ședinței, programată pentru ora 13:00, numeroase cadre medicale și angajați ai unității sanitare s-au adunat în fața Primăriei Moinești, iar alții au ocupat sala de ședințe a Consiliului Local, unde au acces în calitate de cetățeni, potrivit unupetrotus.ro.

Prezența acestora are rolul de a-și exprima susținerea pentru dr. Adrian Cotîrleț, care a condus spitalul în ultimii 19 ani și sub mandatul căruia unitatea medicală a devenit una dintre cele mai apreciate din România.

Ședința extraordinară a Consiliului Local are un singur punct pe ordinea de zi: constatarea rezilierii contractului de servicii de management spitalicesc încheiat în iunie 2023 între Municipiul Moinești și prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț.

Ziarul de Bacău va urmări desfășurarea ședinței și va reveni cu informații despre decizia Consiliului Local și reacțiile participanților.