Șoc la Moinești: primarul PNL vrea să-l „execute” pe Adrian Cotîrleț, managerul care a transformat Spitalul Municipal într-un model național

Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru (PNL), a convocat pentru joi, 16 iulie, o ședință extraordinară a Consiliului Local având un singur punct pe ordinea de zi: aprobarea constatării rezilierii contractului de management al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, ocupat de Adrian Cotîrleț.

Mutarea reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare decizii luate de noua administrație locală, în condițiile în care Adrian Cotîrleț este considerat unul dintre cei mai performanți manageri de spitale din România, iar în ultimii 20 de ani a transformat spitalul din Moinești într-un reper național al managementului sanitar.

Spitalul din Moinești, un exemplu de performanță, sub conducerea lui Adrian Cotîrleț

În cei peste 25 de ani în care a condus Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Adrian Cotîrleț a transformat o unitate aflată la începutul anilor 2000 într-o situație dificilă într-unul dintre cele mai moderne spitale publice din România. Când a preluat conducerea, în 2001, spitalul avea 220 de paturi, 28 de medici și aproximativ 8.000 de pacienți internați anual. În numai câțiva ani, capacitatea a crescut la peste 400 de paturi, numărul medicilor aproape s-a triplat, iar adresabilitatea a depășit 22.000 de internări și peste 100.000 de consultații în ambulatoriu anual.

Sub conducerea sa au fost atrase investiții de zeci de milioane de euro din fonduri europene, guvernamentale și internaționale, fiind modernizate secțiile, ambulatoriul, unitatea de primiri urgențe și dotările medicale. Spitalul a devenit un reper național prin introducerea unor tehnologii moderne, dezvoltarea cercetării medicale, amenajarea heliportului și crearea unor condiții care au atras înapoi medici plecați în străinătate.

Performanțele au fost remarcate inclusiv la nivel național. În 2018, emisiunea „România, te iubesc!” de la Pro TV a prezentat Spitalul Municipal de Urgență Moinești drept un exemplu de management performant în sistemul public de sănătate, arătând că unitatea ajunsese să concureze spitale private și să atragă pacienți din întreaga țară.

În paralel, spitalul și-a consolidat prestigiul profesional prin organizarea anuală a Zilelor Medicale ale Spitalului Moinești, manifestare care reunește specialiști din România și din străinătate și contribuie la promovarea orașului ca centru medical important.

În ultimii ani, dezvoltarea a continuat. În 2024, Spitalul Municipal de Urgență Moinești a devenit primul spital din România din afara unui centru universitar care a obținut statutul de spital clinic prin înființarea unei secții clinice, o premieră la nivel național.

Spitalul din Monești a ajuns unul regional, datorită performanțelor

Acest parcurs a făcut ca numele municipiului Moinești să fie asociat la nivel național cu unul dintre cele mai performante spitale publice din România, fiind adesea invocat ca model de management și de atragere a finanțărilor pentru sistemul sanitar. Dimensiunea pe care a ajuns să o aibă spitalul este reflectată și de proveniența pacienților. În prezent, doar aproximativ 15% dintre cei tratați sunt din municipiul Moinești, în timp ce circa 65% provin din județul Bacău, iar alți aproximativ 20% vin din alte județe ale țării. Practic, spitalul deservește o regiune întreagă, nu doar comunitatea locală.

La fel de spectaculoasă este și evoluția corpului medical. Dacă în momentul în care Adrian Cotîrleț a preluat conducerea spitalului existau aproximativ 30 de medici, în prezent numărul acestora depășește 100. Evoluția este în contrast cu afirmațiile potrivit cărora spitalul ar pierde medici, unitatea reușind, dimpotrivă, să atragă constant specialiști în ultimii ani.

Primarul Vieru (PNL): „Vreau să resetăm spitalul”

Contactat de Ziarul de Bacău, primarul Valentin Vieru și-a motivat decizia prin existența unor probleme constatate în urma unor controale și prin faptul că Adrian Cotârleț a împlinit vârsta de 70 de ani.

Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești

„Vreau să resetăm spitalul, din cauza unor nereguli, confirmate și de Inspecția Sanitară, în urma cărora au murit mai multe persoane. Conform legii, oricum dumnealui nu mai poate fi manager de spital decât în condiții speciale, pentru că a împlinit 70 de ani”, a declarat edilul.

În spațiul public au apărut și informații potrivit cărora Viorel Ilie, fost parlamentar PNL și primar al Moineștiului, ar urma să preia conducerea spitalului. Informația, susține Vieru, este însă lipsită de fundament, întrucât funcția de manager al unei unități sanitare este reglementată prin lege și presupune îndeplinirea unor condiții de studii și pregătire specifice, pe care un inginer nu le îndeplinește doar în virtutea profesiei. Surse apropiate PNL susțin însă că Vieru urmărește să politizeze funcția și să pună la vârful instituției un liberal.

Rămâne de văzut dacă majoritatea din Consiliul Local va valida propunerea primarului. Dacă proiectul va fi aprobat, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești se va despărți de managerul sub conducerea căruia a devenit una dintre cele mai performante unități medicale din România, cu peste 100 de medici, investiții de amploare și pacienți veniți din întreaga regiune.