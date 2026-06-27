Thermornergy Group ia măsuri după un control ISCIR. Circa 3% dintre consumatori sunt afectați de oprirea centralelor termice

Thermoenergy Group SA a anunțat că, în urma înregistrării Procesului-Verbal de verificare nr. C31-155 emis de ISCIR Bacău, toate centralele termice (CT-urile) din municipiu au fost oprite din funcționare.

Potrivit operatorului de termoficare, măsura îi afectează exclusiv pe consumatorii racordați la aceste centrale termice, care reprezintă aproximativ 3% din totalul beneficiarilor serviciului. Astfel, municipiul Bacău nu rămâne fără apă caldă, întrucât pentru aproximativ 97% dintre consumatori furnizarea se va face în regim de continuitate.

Reprezentanții Thermoenergy Group SA au precizat că, împreună cu Primăria Municipiului Bacău, vor depune toate eforturile și diligențele necesare pentru asigurarea serviciului public și pentru remedierea situației apărute.

„Împreună cu Primăria Municipiului Bacău, vom depune toate eforturile și diligențele necesare în vederea satisfacerii serviciului public”, se arată în comunicatul transmis de societate.

Până la remedierea situației, operatorul și-a cerut scuze consumatorilor afectați pentru disconfortul creat.