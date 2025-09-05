Tone de balastru, exploatate ilegal din albia de protecție a râului Tazlău! Trei bărbați s-au ales cu amenzi în valoare totală de 78.000 lei

Trei bărbați, conducători de autocamioane, s-au ales cu dosare penale și amenzi în valoarea totală de 78.000 lei, după ce au fost descoperiți de polițiști, în timp ce transportau balastru ilegal.

Pe 04 septembrie, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier Onești a oprit în trafic, pe strada Calea Bacăului din localitate, 3 autocamioane care transportau agregate minerale. În urma verificării documentelor şi a încărcăturii transportate s-a constatat faptul că, pentru agregatele minerale transportate de cei 3 conducători auto, cu vârste cuprinse între 31 și 56 de ani, nu au putut prezenta avize de însoţire sau alte documente de proveninenţă.

Totodată, s-a constatat faptul că, cele 3 autoutilitare nu deţineau poliţe de asigurare de răspundere civilă obligatorie valabile, iar asupra autoutilitarelor este instituită măsura sechestrului.

De asemenea, agregatele minerale erau exploatate ilegal din albia de protecţie a râului Tazlău cu ajutorul unui excavator manevrat de un bărbat din comuna Oituz care nu a putut prezenta autorizaţia şi permisul de exploatare al agregatelor minerale din albia râului Tazlău.

Polițiștii Biroului Rutier Onești au procedat la sancţionarea contravenţională a proprietarilor celor 3 autocamioane, aplicându-se totodată măsurile tehnico-administrative de reţinere a certificatelor de înmatriculare şi retragere a plăcuţelor cu nr. de înmatriculare, precum și pentru lipsa documentelor de însoţire a agregatelor minerale pe timpul transportului. Valoarea totală a contavenţiilor aplicate este de 78.000 de lei.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău care continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de exploatarea de agregate minerale în zonele de protecție sanitară a surselor de apa, în zonele de protecție a albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice sau a instalațiilor de măsurare automată a calității apelor.