Top constructori de autostrăzi în iunie: UMB și Precon își dispută locul al treilea, turcii de la Nurol și Makyol ocupă primele locuri

În topul constructorilor de autostrăzi realizat în funcție de progresele din șantiere pe luna iunie, turcii de la Nurol și Makyol se mențin pe primele poziții, în vreme ce constructorii români Precon și UMB își dispută următoarea poziție pe podium, potrivit Economica.net.

Nurol ocupă în iunie primul loc în clasamentul constructorilor de autostrăzi, cu un progres semnificativ, de aproape 20 de puncte procentuale, pe prima secțiune, Tg Mureș – Miercurea Nirajului, din Autostrada Unirii. Astfel, cel mai avansat tronson al A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni a ajuns la un stadiu de aproape 60%.

Locul 2 este ocupat de un constructor din Turcia, respectiv Makyol, care a avut un avans de 14 puncte procentuale pe primul lot din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș. Astfel, secțiunea care include cel mai complex nod rutier din România, cel de la Boița, este realizată în proporție de 27%.

Mai departe, ultimul loc de pe podium este disputat de către constructorii români Precon și UMB. Compania din grupul Selina, controlat de Beneamin Rus, a raportat în iunie un progres de 9 puncte procentuale pe tronsonul Chiribiș – Biharia din Autostrada A3 Transilvania, ajuns la un stadiu de 60%.

UMB a avut la rândul său un avans de 9 puncte procentuale pe lotul Răcăciuni – Bacău din Autostrada A7 Focșani – Bacău, cel mai „fierbinte” tronson de autostradă la momentul actual, fiind programat pentru inauguare la finalul lunii august.

Tabel: Top constructori de autostrăzi după progresele din iunie 2026. Sursa: Economica.net

Mai departe, avem tot UMB, cu un progres de 5,85 puncte procentuale pe lotul Săucești – Trifești din A7 Bacău – Pașcani, ajuns la un stadiu de 62%.

Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu se află și pe următorul loc, după un avans de 5,5 puncte procentuale la secțiunea – lipsă Margina – Holdea din A1 Lugoj – Deva.

Și următoarele două poziții sunt ocupate tot de UMB, datorită pregreselor de pe A7 Trifești – Gherăești și Domnești Târg – Răcăciuni.

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