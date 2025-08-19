Top SRL-uri cu cel mai mare capital social: Paval Holding, cu peste 6.6 miliarde de lei, ocupă primul loc

Pe primul loc în topul SRL-urilor cu cel mai mare capital social dintre firmele funcționale care au depus deja bilanțul pe anul 2024 se află Paval Holding SRL, cu un capital social de 6,65 mld. lei în 2024. Acționarii sunt Dragoș Pavăl (60%) și Adrian Pavăl (40%), potrivit termene.ro.

Foto: Dragoș Pavăl

Pavăl Holding este entitatea prin care fondatorii Dedeman dețin rețeaua de magazine de bricolaj, dar și unul dintre cele mai mari portofolii de clădiri de birouri din România sau participații în companii precum Alro Slatina, Farmacia Tei, Promateris sau Cemacon. Pavăl Holding a înregistrat un profit net de 1,65 mld. lei în 2024, în scădere cu 29% față de anul anterior.

Pe locul doi în clasament se situează PPC Renewables Romania SRL, unul dintre cei mai ambițioși investitori în energie regenerabilă din piața locală, cu un capital social de 2,93 mld. lei în 2024. PPC Renewables SRL a fost cunoscută drept Enel Green Power România, înainte ca grupul grec PPC să preia în 2024 activele Enel România într-o tranzacție de 1,26 mld. euro.

Tabel: Top 10 SRL-uri, după capitalul social. Sursa: termene.ro

Podiumul este completat de Dedeman SRL, firma care operează rețeaua de bricolaj cu același nume, cu un capital social de 2,57 mld. lei în 2024. Firma a avut o cifră de afaceri de aproape 12,3 mld. lei în 2024, în creștere cu 6% față de anul anterior, un profit net de peste 1,6 mld. lei, în creștere cu 6% și peste 12.300 de angajați, în creștere cu 1%. Unicul acționar este Paval Holding SRL (100%).