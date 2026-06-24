Transport Public Bacău vrea să investească peste 6,6 milioane de lei în sisteme de e-ticketing și monitorizare, deși alte orașe le-au făcut cu fonduri europene

Transport Public SA, companie care acum aparține Primăriei Bacău, intenționează să investească în următoarea perioadă peste 6,6 milioane de lei în digitalizarea sistemului de transport public, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli propus Consiliul Local la ședința de mâine.

Cele mai consistente sume sunt prevăzute pentru implementarea unui sistem de ticketing electronic și a unor soluții inteligente de monitorizare a călătorilor, respectiv 2,1 milioane lei pentru implementarea unui sistem de e-ticketing și aplicații, 2,7 milioane lei pentru un sistem ITS (intelligent transport system), care ar urma să includă informarea călătorilor în timp real, numărarea automată a pasagerilor și sisteme de supraveghere video, dar și 1,85 milioane pentru alte echipamente necesare funcționării sistemului de e-ticketing.

Sistemul ar permite, în sfârșit, achiziția și validarea electronică a biletelor și abonamentelor, prin carduri contactless, aplicații mobile sau terminale instalate în autobuze și stații. Sistemele ITS completează această infrastructură prin afișarea timpilor de sosire în stațiile deja echipate cu afișaj electronic, monitorizarea gradului de ocupare a vehiculelor și supravegherea fluxurilor de călători. Astfel de soluții sunt utilizate deja în marile orașe din România și din Europa.

Alte orașe au implementat sisteme similare cu bani europeni

În ultimii ani, numeroase municipii din România au implementat sisteme similare prin programe europene. La Cluj-Napoca, sistemul de ticketing electronic a fost dezvoltat în cadrul proiectului de modernizare și extindere a sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj, finanțat din fonduri europene. Acesta include automate de bilete, carduri contactless, validatoare și panouri de informare pentru călători.

La Alba Iulia, municipalitatea implementează în prezent un sistem de e-ticketing care permite inclusiv plata cu cardul bancar direct în mijloacele de transport, investiția fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei dedicate infrastructurii ITS și transportului verde.

Finanțări europene pentru sisteme de ticketing și management inteligent al transportului au fost accesate și de orașe precum Oradea, Sibiu, Brașov, Iași sau Timișoara, prin programele POR și PNRR dedicate mobilității urbane.

Alte investiții prevăzute în buget

Pe lângă digitalizare, Transport Public SA a inclus în programul de investiții și alte cheltuieli importante.

Compania estimează pentru acest an să cheltuiască 170.000 lei pentru alimentarea cu energie electrică a cinci stații de încărcare destinate autobuzelor electrice, 450.000 lei pentru lucrări de reabilitare la stația de spălătorie și înlocuirea unor echipamente, respectiv 1,35 milioane pentru plata ratelor de leasing către BCR aferente autobuzelor achiziționate în anii anteriori și preluate odată cu pachetul majoritar de acțiuni de la familia Sechelariu.

Aceste investiții însumează încă 1,97 milioane de lei, ceea ce ridică valoarea totală a principalelor cheltuieli de investiții identificate în buget la aproximativ 8,63 milioane de lei.

Un buget într-un moment delicat pentru companie

Bugetul vine într-o perioadă în care Transport Public SA depinde tot mai mult de sprijinul financiar al municipalității. Potrivit raportărilor financiare recente, veniturile din bilete și abonamente au scăzut, în timp ce contribuția bugetului local la funcționarea companiei a crescut semnificativ.

După preluarea integrală a societății de către Primăria Bacău, administrația locală trebuie să decidă nu doar nivelul investițiilor, ci și modul în care acestea sunt finanțate. În cazul sistemului de e-ticketing și al infrastructurii ITS, Bacăul va plăti integral din bani proprii ceea ce alte orașe au reușit să realizeze cu fonduri europene.