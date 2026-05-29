Transportul public din Bacău pierde călători: scad abonamentele, cresc subvențiile de la buget

Raportul financiar al SC Transport Public SA Bacău pentru anul 2025, primul în care societatea s-a întors la municipalitate, arată că încasările din bilete și abonamente au scăzut semnificativ anul trecut. Creșterea cifrei de afaceri a companiei a fost susținută aproape exclusiv de majorarea compensațiilor publice și de modificarea tarifelor, nu de creșterea numărului de călători.

Scad veniturile din bilete și abonamente

Cele mai importante semnale vin chiar din structura veniturilor din transport urban. Potrivit raportului administratorilor prezentat la ultima ședință a Consiliului Local, în 2025 veniturile din bilete și suprataxe au scăzut cu aproximativ 161.000 lei, iar cele din abonamente cu peste 428.000 lei. Diferențele de tarif au crescut ușor, iar compensația din contractul de delegare a explodat, crescând cu peste 1,8 milioane lei.

Astfel, datele din raport arată că veniturile din bilete au coborât de la 4,62 milioane lei în 2024 la 4,46 milioane lei în 2025, iar veniturile din abonamente au scăzut de la 14,53 milioane lei la 14,10 milioane lei.

Transportul public trăiește tot mai mult din subvenții

Veniturile din subvenții și compensații au crescut spectaculos în 2025 la compania de transport municipal. În contul de profit și pierdere, subvențiile aferente cifrei de afaceri au urcat de la aproximativ 594.000 lei la peste 2,4 milioane lei într-un singur an.

Raportul arată clar că transportul urban reprezintă peste 90% din activitatea companiei, iar creșterea cifrei de afaceri de 6,59% a fost posibilă în principal datorită compensațiilor suplimentare primite de operator de la autoritatea locală.

Astfel, deși compania a raportat un profit net de 361 mii lei în 2025, acesta este incomparabil mai mic decât profitul din 2024, care depășea 18 milioane lei.

Indicator 2024 2025 Diferență Venituri din bilete + suprataxe 4.627.023 lei 4.465.646 lei -161.377 lei Venituri din abonamente 14.535.168 lei 14.106.496 lei -428.672 lei Compensații contract delegare 593.673 lei 2.401.716 lei +1.808.043 lei

Tarife majorate în 2025, încasări mai mici

Administratorii societății confirmă că tarifele pentru bilete și abonamente au fost majorate în cursul anului trecut, în baza unei hotărâri de Consiliu Local adoptate în septembrie 2025.

Cu toate acestea, majorarea tarifelor nu s-a tradus într-o creștere a veniturilor comerciale din transportul public. Din contră, încasările directe de la călători au continuat să scadă.

Costuri mai mari și probleme cu personalul

Raportul administratorilor descrie un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la produse și servicii, lipsa forței de muncă, respectiv deficit de șoferi și mecanici. Cheltuielile cu personalul au crescut de la 11,3 milioane lei la 12,5 milioane lei într-un an.

Compania spune că încearcă să reducă alte costuri și să modernizeze flota prin achiziția unor autobuze mai noi și mai puțin poluante. În paralel, autobuzele electrice achiziționate de municipalitate stau nefolosite din cauza lipsei stațiilor de încărcare din actuala autobază.

Documentul arată că o mare parte din autobuze sunt modele vechi, fabricate între 2003 și 2014, chiar dacă în ultimii ani au fost introduse și câteva vehicule mai noi.

Această realitate poate explica parțial pierderea de atractivitate a transportului public, având în vedere confortul redus, frecvența insuficientă și, mai ales, concurența mașinilor personale și a transportului alternativ.