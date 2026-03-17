Tranzacţia Pavăl Holding – Carrefour a ajuns pe masa Concurenţei

Tranzacţia prin care fraţii Pavăl, fondatorii retailerului de bricolaj Dedeman, vor să preia Carrefour a ajuns pe masa Consiliului Concurenţei, potrivit Ziarului Financiar.

Antreprenorii români vor să cumpere toate operaţiunile francezilor, adică 202 magazine de proximitate Express, 191 de supermarketuri Market, 55 de hipermar­keturi Carrefour şi 30 de unităţi Supeco, un mix de discount şi cash&carry. În total, e vorba despre aproape 480 de unităţi, cu vânzări cumulate de 2,8 mld. euro. La total cifră de afaceri hipermarketurile contribuie cu 64%, super­marketurile cu 24%, magazinele de proximitate cu 7%, iar Supeco cu 6%.

Tranzacţia se face prin Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl.

„Grupul Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind reţeaua de magazine Dedeman. De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare şi nealimentare, în special cele destinate copiilor şi mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi activităţi de dezvoltare imobiliară, închiriere şi subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate“, anunţă Consiliul Concurenţei, care face referire la celelalte firme pe care le deţine familia Pavăl, printre care un pachet minoritar din Farmacia Tei şi Grupul Tei.