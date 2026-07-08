Ziarul de Bacău

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Trecerea de pietoni de pe strada Tecuciului, mutată pentru accesul la noul Campus Dedeman

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Trecerea de pietoni de pe strada Tecuciului din municipiul Bacău a fost relocată cu aproximativ 12 metri, în direcția Târgului Auto, ca parte a lucrărilor de reconfigurare a infrastructurii rutiere din zonă.

Potrivit Primăriei Bacău, măsura a fost luată pentru a asigura accesul către noul Campus Dedeman și pentru a îmbunătăți siguranța circulației, prin adaptarea infrastructurii la noile condiții de trafic.

În paralel, autoritățile desfășoară lucrări de refacere a trotuarelor și de reamenajare a infrastructurii pietonale.

Primăria le recomandă atât șoferilor, cât și pietonilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră instituită pe durata lucrărilor.

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