ULTIMA ORĂ Accident teribil pe E85, în Filipești! O femeie a murit, în ciuda eforturilor de resuscitare – Update

Update: Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul acesteia. Alte două persoane implicate în accident au fost evaluate medical și transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău de către echipajele medicale pentru tratament de specialitate.

Știrea inițială: În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN2 – E85, în comuna Filipești.

La locul evenimentului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD TIM și o ambulanță SMURD EPA din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

Ajunși la locul solicitării s-a constatat faptul că accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre două autoturisme și au fost implicate trei persoane.

Două persoane s-au autoevacuat din unul dintre autovehicule, iar cea de-a treia persoană, o femeie, a fost găsită încarcerată și în stare de inconștiență. După extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate, echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!