ULTIMA ORĂ! Un TIR a intrat într-o casă, la Onișcani, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului

Un accident rutier spectaculos s-a produs în cursul zilei de astăzi în comuna Filipești, sat Onișcani, unde un autotren a părăsit partea carosabilă și a intrat într-o casă de locuit.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță aparținând Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.

Din fericire, la momentul producerii evenimentului, în locuință nu se afla nicio persoană, astfel că nu au fost înregistrate victime în interiorul casei. În urma impactului, însă, structura imobilului a fost afectată, pagubele materiale fiind însemnate.

La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat că șoferul autotrenului reușise să se autoevacueze în siguranță și nu a fost necesară intervenția pentru descarcerare.

În aceste momente, pompierii acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru eliminarea eventualelor pericole generate de accident. Cauzele producerii evenimentului urmează să fie stabilite de către polițiști.