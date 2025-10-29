Umbrărescu a semnat contracte de 2 miliarde de euro pentru construcția unui tronson din A8 și DEx Focșani – Brăila

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză și o valoare de peste 10 miliarde de lei (2 miliarde de euro) pentru Autostrada Unirii A8 și Drumul Expres Focșani – Brăila, scrie Economica.net.

Pentru lotul 2B Grințieș – Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii A8, contractul pentru lucrări de proiectare și execuție a fost semnat cu Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider Asociere) -Euro-Asfalt d.o.o.-TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB S.R.L și are o valoare de 5,97 miliarde.

Al doilea contract, cel pentru construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km) a fost atribuit luna trecută Asocierii de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company. Pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract avem un termen de realizare de 42 de luni și o valoare de 4,29 miliarde lei.

„Am semnat astăzi, două contracte de peste 10 miliarde lei pentru construirea a 105 kilometri de autostradă și drum expres. Sunt două contracte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne și asigurarea conectivității între regiuni pentru care nu s-au depus contestații. Aceste investiții îi asigură celui mai mare constructor român un portofoliu consistent și reprezintă, totodată, o provocare pentru următorii ani”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

