Umbrărescu are concurență la preluarea combinatului Liberty Galaţi

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei (420 mil. euro) şi cu 3.300 de angajaţi în şomaj, a primit patru oferte, din care două pe contracte de tolling, de la germanii Steel Mont şi o firmă din Turcia, iar alte două pentru preluare active, de la Dorinel Umbrărescu şi o firmă din Ucraina, scrie ZF.ro.

Tollingul este „închirierea“ unei capacităţi de producţie pentru desfăşurarea unei activităţi.

CITEȘTE ȘI: Constructorul băcăuan Dorinel Umbrărescu, interesat să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce condiție pune omul de afaceri

„Suntem în discuţii. Au fost depuse patru oferte. Două de tolling, de la Steel Mont şi o firmă din Turcia, care vor să vină cu materia primă, să finanţeze procesarea şi să vândă produsul finit. Este o soluţie temporară, paliativă. Alte două oferte sunt pentru preluarea activelor din partea unor investitori locali, de la Umbrărescu, şi o firmă din Ucraina“, a spus pentru ZF Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Steel Mont are o experienţă de trading de peste 10 ani la nivel global, comercializând produse din oţel finit şi semifabricat, precum şi minereuri şi alte materii prime pentru industria siderurgică. Pe de altă parte, Dorinel Umbrărescu este antreprenorul care conduce cele mai mari firme din construcţii de pe piaţa locală, Spedition UMB, SA&PE Construct dar şi Tehnostrade.