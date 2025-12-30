Umbrărescu dă lovitura pe final de an: 12.5 milioane de euro, pentru combinatul siderurgic Arcelor Mittal Hunedoara

Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara, care a oprit definitiv producţia, a semnat un acord cu grupul UMB, patronat de cunoscutul constructor Dorinel Umbrărescu, pentru vânzarea activelor sale şi transferul anumitor datorii aferente, inclusiv obligaţiile de mediu, potrrivit unui raport curent transmis BVB, scrie Economica.net.

Umbrărescu plătește 12,5 milioane de euro pentru activele fostului gigant siderurgic, acum oprit.

„Finalizarea tranzacţiei preconizate rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor definitive ale tranzacţiei, aprobarea adunarii generale a acţionarilor, obtinerea autorizaţiilor de reglementare şi îndeplinirea formalităţilor de mediu necesare, precum şi îndeplinirea altor formalităţi în pregătirea vânzării preconizate. Vânzarea potenţială vine în urma opririi permanente a activităţilor de producţie la fabrica din Hunedoara, aprobată de acţionari la 17 octombrie 2025”, potrivit oficialilor ArcelorMittal Hunedoara.

Compania ArcelorMittal a confirmat, la jumătatea lui octombrie, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. În urma anunţului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina şi un potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii din Hunedoara, însă conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil şi profitabil.

Umbrărescu a cumpărat și combinatul siderurgic din Oțelu Roșu din Caraș Severin, în decembrie 2024, în urma unei licitații la care a fost ofertant unic, devenind astfel proprietar pe o unitate industrială cu o istorie de peste 200 de ani.