Umbrărescu prinde cu greu locul al treilea în topul constructorilor. Autostrada A7 se construiește tot mai lent

Cele mai mari progrese pe șantierele de autostrăzi au fost înregistrate în luna noiembrie 2025 pe autostrăzile A0, A3 și A7. Potrivit economica.net, pe primele locuri în topul constructorilor de autostrăzi se află chinezii ce la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), turcii de la Ozaltin și, respectiv, firmele din grupul UMB, al lui Dorinel Umbrărescu.

Constructorul chinez CCECC domină topul în penultima lună a anului, cu un avans de 19 puncte procentuale la lotul 3 Nord Pantelimon – Afumați din Autostrada Bucureștiului A0.

Pe a doua poziție în top se află constructorul turc Ozaltin, cu un progres de 10 puncte procentuale la lotul cu mega-viaductele din Autostrada Transilvania A3, realizat în proporție de 43%.

Podiumul este completat de UMB, cu un avans de 8 puncte procentuale la lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni din Autostrada Moldovei A7, dat parțial în trafic în decembrie.

Firmele lui Dorinel Umbrărescu continuă topul cu un progres de aproape 6 puncte procentuale la lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania A3, ajuns la un stadiu de 95%. UMB are un progres de peste 3 puncte procentuale la lotul Margina – Holdea al A1 Lugoj – Deva, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 47%. Pe pe lotul Răcăciuni – Bacău din Autostrada Moldovei A7, progresul este de 2%.

Care este stadiul lucrărilor pe Autostrada A7?

În acest moment, se poate circula pe aproximativ 196 de kilometri din totalul de 453 km ai Autostrăzii A7. Asta înseamnă circa 43,6% din lungimea totală a șoselei de mare viteză.

Până la finalul verii ar trebui să fie dați în folosință alți kilometri importanți de autostradă, pe sectorul Adjud – Pașcani, împărțit în următoarele loturi:

Adjud – Răcăciuni: 24,38 km

Răcăciuni – Bacău: 21,52 km

Bacău (Săucești) – Trifești Târg: 30,30 km

Trifești – Săbăoani: 18,99 km

Săbăoani – Mircești – Pașcani: 28,09 km

Autostrada A7 nu se va opri la Pașcani, ci va continua încă 61,97 km, până la Suceava. Acest sector va fi împărțit în două loturi, pentru care firmele lui Dorinel Umbrărescu au câștigat deja licitațiile.