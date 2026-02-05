Umbrărescu salvează combinatul Oțelu Roșu cu o investiție unică: cel mai nou laminor din Europa, primul de pe tot continentul

Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor de drumuri din România, face o achiziție de marcă, care arată că va repune curând în funcțiune combinatul siderurgic Oțelu Roșu, cumpărat în faliment și închis de multă vreme. SMS, un grup german de referință în echipamente siderugice, a anunțat că va livra, la Oțelu Roșu, în premieră în Europa, cel mai nou laminor de produse lungi din portofoliul său, scrie Economica.net.

„UMB Steel, producător de oțel cu sediul în București, a contractat SMS group pentru livrarea primei tehnologii Continuous Mill Technology (CMT® 700) din Europa, la amplasamentul său din Oțelu Roșu, România. Noul laminor pentru produse lungi va fi integrat în complexul siderurgic existent și va funcționa într-un proces continuu garantând minime de carbon și o eficiență ridicată a producției. UMB Steel urmărește să răspundă cererii tot mai mari de materiale de construcții sustenabile, sprijinind în principal operațiunile de construcție de autostrăzi ale grupului UMB”, se precizează într-un comunicat de presă al SMS Group, o multinațională cu sediul în Germania, cu 150 de ani de istorie, care este unul dintre liderii mondiali în tehnologia pentru instalații siderurgice.

Acesta este partenerul pe care l-a ales Dorinel Umbrărescu pentru a readuce la viață vechiul combinat siderurgic de la Oțelu Roșu, pe care l-a preluat în faliment, închis și fără vreun viitor previzibil la acel moment.

Instalația va permite o producție anuală de aproximativ 700.000 de tone de bare drepte, colaci compacți și sârmă laminată. SMS group va livra proiectul „la cheie”, furnizând sistemele mecanice, electrice și de automatizare necesare pentru integrarea noii mașini de turnare continuă și a laminorului în complexul siderurgic existent de la Oțelu Roșu.

