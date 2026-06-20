Un bărbat de 58 de ani, cu permisul anulat și alcoolemie ridicată, a fost reținut de polițiști

Un bărbat de 58 de ani a fost depistat, pe 19 iunie, în comuna Parincea, în timp ce conducea un autoturism deși avea dreptul de a conduce anulat și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,65 mg/ alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a refuzat prelevarea mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.