Un bărbat voia să urce în tren cu spray iritant și un cuțit. O patrulă de jandarmi l-a „ridicat” din Gara Bacău

Un bărbat s-a ales cu dosar penal, după ce a fost surprins în Gara Bacău cu un spray iritant și un cuțit la el. Individul intenționa să urce în tren, dar a fost „deturnat” de jandarmi.

„În această după‑amiază, în timpul unei patrule pedestre în zona Gării CFR din municipiul Bacău, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a observat un bărbat care, la vederea forțelor noastre, a evitat contactul și a devenit vizibil agitat”, informează Inspectoratul Județean de Jandarmi.

Când s‑a întors, în buzunarele din spate erau obiecte voluminoase, iar la controlul corporal au fost găsite un spray cu piper dispersant și un cuțit tip briceag (lungime totală 26 cm: mâner 14 cm, lamă 12 cm). Bărbatul intenționa să urce în tren având asupra sa aceste obiecte, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor penale „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”(art. 372 CP).

Persoana a fost condusă la sediul unității pentru întocmirea documentelor necesare urmăririi penale. (sursa: comunicat IJJ Bacău)