Un bătrân care sângera abundent după ce a fost lovit de tren, salvat de un jandarm din Bacău şi un călător

Un bătrân care a fost lovit, miercuri, de un tren a fost salvat de un jandarm din Bacău, aflat în garnitura respectivă, şi de un alt călător.

Foto: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau/Facebook

Locotenentul Mihai Damian, care se afla în timpul liber și se deplasa cu trenul pe ruta Bacău-București, a observat că trenul s-a oprit, deși nu era într-o stație. Jandarmul a coborat imediat din tren pentru a vedea ce se întâmplă.

„Am auzit că un bărbat de 71 de ani a fost lovit de tren, am întrebat unde se află, iar acesta era chiar sub vagonul în care eu călătoream. Persoana era conștientă, dar sângera abundent, în urma amputării picioarelor. Împreună cu un alt călător am acţionat imediat cu o cămașă pentru a-i opri sângerarea și am sunat la 112, informând despre starea barbatului”, a relatat bărbatul, transmite Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău pe Facebook.

Ulterior, cei doi au asistat persoana până la sosirea echipajului medical în vederea acordării asistenței de specialitate.

Medicul de pe ambulanță le-a mulțumit celor doi, spunându-le că intervenţia lor a contat foarte mult, iar faptul că bărbatul este în viață se datorează primului ajutor oferit, care a limitat sângerarea.

Victima accidentului feroviar a fost transportată de urgenţă la spital.