Un nou dosar DNA zguduie Primăria Bacău! Pavele de 1,5 milioane de lei, plătite fără să fie montate. Ciprian Piștea, din nou în prim-plan

DNA Bacău a instrumentat un nou dosar de corupție cu fonduri europene la nivelul Primăriei Bacău. De data aceasta dosarul vizează lucrările realizate în cadrul proiectului „Sistemul de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, proiect finanțat inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene. Direcția Anticorupție a transmis oficial Consiliului Local o solicitare pentru a se constitui parte civilă în proces, pentru a recupera prejudiciul.

Administratorul public al Municipiului Bacău, Ciprian Octavian Pistea, este din nou în prim-planul anchetei. Potrivit DNA, acesta ar fi aprobat în mod repetat plăți către societatea Hidro Salt-B-92, deși știa că o parte semnificativă din cantitatea de pavele prevăzută în proiectul tehnic nu fusese, în realitate, pusă în operă.

Prejudiciul este estimat la circa 1,5 milioane de lei, iar procurorii susțin că aceste plăți au fost făcute cu încălcarea gravă a legislației privind gestionarea fondurilor publice, fără documente justificative reale și fără ca lucrările să corespundă situațiilor de lucrări decontate.

În același dosar, Ciprian Pistea este acuzat și că a înlesnit obținerea pe nedrept de fonduri europene, prin semnarea certificatelor de plată aferente unor documente considerate false sau inexacte. Aceste documente au fost folosite la depunerea cererilor de rambursare către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea sumelor vizate de cererile de rambursare depășește 1 milion de lei, bani solicitați ca decont pentru pavele care, potrivit anchetei, nu au fost puse în operă în cantitatea declarată.

Consiliul Local, solicitat să se constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciului

DNA a solicitat administrației locale să inițieze un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local să se exprime dacă vrea sau nu să se constituie parte civilă în proces, pentru a recupera prejudiciul creat. Același lucru l-a cerut DNA și în cazul dosarului privind parcările de biciclete, acolo unde Consiliul Local a votat pentru a se constitui parte civilă. Ciprian Piștea, principalul suspect și în acel dosar, a contestat însă hotărârea.

De data aceasta însă, surse din primărie au confirmat pentru Ziarul de Bacău faptul că se încearcă diverse stratageme pentru a împiedica constituirea Consiliului drept parte civilă în proces pentru a recupera banii.

Ciprian Piștea, menținut pe funcție deși e judecat în mai multe dosare

Administratorul public al municipiului este vizat în mai multe dosare DNA. Ciprian Piștea a fost trimis în judecată deja în dosarul ce vizează plăți către firma FIP Consulting, în cadrul aceluiași proiect european – Sistemul de Management al Traficului. De asemenea, Piștea este inculpat și în dosarul parcărilor de biciclete, alături de mai mulți funcționari din Primăria Bacău. Acesta ar fi al treilea dosar în care administratorul public este cercetat penal.

Cu toate acestea, primarul Viziteu continuă să îl mențină în funcție. Decizia ridică semne de întrebare, deoarece Piștea are putere de decizie în instituție, în contextul în care este judecat alături de alți funcționari și firme cu care Primăria are contracte în derulare. Amintim aici cazul fostului primar Romeo Stavarache, căruia i-a fost interzis să ia legătura cu mai mulți funcționari din Primăria Bacău, după ce a fost trimis în judecată pentru corupție. Acesta a revenit după suspendarea de pe funcție într-un birou amenajat la fosta Bibliotecă, pentru a preveni contactul cu alți funcționari care erau martori în dosarul său.