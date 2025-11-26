Administratorul public al Bacăului contestă hotărârea prin care municipiul cere recuperarea prejudiciului de 6,7 milioane lei în „dosarul parcărilor de biciclete”

Ciprian Piștea, administrator public al municipiului Bacău, a depus o plângere prealabilă prin care solicită anularea hotărârii Consiliului Local ce aprobă constituirea orașului ca parte civilă în dosarul DNA Bacău privind achiziția parcărilor de biciclete, un dosar în care procurorii estimează un prejudiciu de 6,7 milioane de lei.

În documentul transmis aleșilor locali, Piștea susține că deliberativul nu ar fi avut competența de a adopta o astfel de hotărâre și acuză lipsa unei fundamentări solide privind existența și întinderea prejudiciului. El afirmă că decizia Consiliului Local ar fi fost luată „formal”, doar în baza unei adrese a DNA, fără o evaluare proprie a municipalității, fără o expertiză tehnică sau financiară și fără o analiză internă care să confirme paguba indicată de anchetatori.

Managerul public cere nu doar revocarea hotărârii, ci și adoptarea uneia noi, prin care solicitarea de constituire a municipiului ca parte civilă să fie respinsă. În cazul unui răspuns nefavorabil, Piștea anunță că intenționează să atace hotărârea în instanța de contencios administrativ.