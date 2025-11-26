Administratorul public al Bacăului contestă hotărârea prin care municipiul cere recuperarea prejudiciului de 6,7 milioane lei în „dosarul parcărilor de biciclete”

Ciprian Piștea, administrator public al municipiului Bacău, a depus o plângere prealabilă prin care solicită anularea hotărârii Consiliului Local ce aprobă constituirea orașului ca parte civilă în dosarul DNA Bacău privind achiziția parcărilor de biciclete, un dosar în care procurorii estimează un prejudiciu de 6,7 milioane de lei.
În documentul transmis aleșilor locali, Piștea susține că deliberativul nu ar fi avut competența de a adopta o astfel de hotărâre și acuză lipsa unei fundamentări solide privind existența și întinderea prejudiciului. El afirmă că decizia Consiliului Local ar fi fost luată „formal”, doar în baza unei adrese a DNA, fără o evaluare proprie a municipalității, fără o expertiză tehnică sau financiară și fără o analiză internă care să confirme paguba indicată de anchetatori.
Managerul public cere nu doar revocarea hotărârii, ci și adoptarea uneia noi, prin care solicitarea de constituire a municipiului ca parte civilă să fie respinsă. În cazul unui răspuns nefavorabil, Piștea anunță că intenționează să atace hotărârea în instanța de contencios administrativ.
Comentarii
Alexandru a zis
Asta tupeu ! Din vara o sa predea la academia smecherilor cursuri de tupeu !
Horia a zis
Pe strada Acvilei
Marian a zis
Din păcate sau din fericire are dreptate! Pe baza la ce au votat? Au votat în orb! Nu au avut nicio expertiză sau hotărâre judecătorească definitivă! Au votat ca așa li s a spus și din frică!
gogu a zis
Consiliul Local nu are competenta sa stabileasca vinovatii dar sunt cumva obligati de lege sa recupereze prejudiciile produse de Pistea sau de alții. La finalul procesului se va hotarî dacă acesta a produs sau nu prejudiciul, așa funcționează lucrurile.Nu au nevoie de hotărâre definitivă, Pistea este deocamdată nevinovat până la finalizarea procesului și nu va plăti nimic până la hotărârea definitivă. Nu are motive să se inflameze dacă nu a greșit nimic.
Te pricepi... tare de tot a zis
In primul rând ca te pricepi la legislatie… tare de tot. Esti expert pesemne. Stii macar ceva din dosarul ăsta? Pistea e mâna dreapta a primarului. Putea fi dat afară imediat de primar dar nu cumva să spună apoi ceva din ordinele sefului. In alta ordine de idei, DNA solicita in scris Consiliului Local constituirea de parte civilă recuperearea banilor, caci in cazul in care dosarul DNA va duce la condamnare, bugetul Primariei sa poata primi banii inapoi, Daca nu te constitui parte civila acum nu vei putea recupera banii in cazul unei condamnari. Nu era nevoie sa vada tot dosarul cei din CL caci nu sunt procurori sau judecatori sa hotarasca ei daca Pistea e vinovat sau nu si nici nu trebuie sa aiba acces la dosar caci apoi o sa apara tot prin press si exista prezumtia de nevinovatie până la judecarea definitiva. Daca CL nu se constituie parte civila si dosarul se judeca vreo 6 ani (caci na, suntem in Romania), daca apoi CL se va constitui parte civila, un dosar se juedca cel putin 3 ani. si deci nu se va recupera prejudiciul. Este mai mult o formalitate care nu poate fi inlaturata doar ca vrea Pistea si o ataca in contencios. O judecatoare in contencios se pronunta aici pe procedura, pe solicitarea DNA si atat. Ea nu face o investigatie proprie sa vada daca dovezile din dosar sunt sau nu solide caci ar lua locul pe fond al procesului penal ce va urma si care va fi destul de complex. E un demers sortit esecului si dupa mine e mâna lui Bulai care de când a venit in primarie se face „util” in a se baga in toate „apărările” astea ale primarului ca să arate si el cât este de performant în a-și apăra seful. Sfat pentru Bulai: in viața e bine să nu te bagi in seamă prea mult căci se intorc toate. Câteodata mai e buna si ceva… lămâie. Dar sunt sigur ca nu va pricepe.
Ana a zis
Ăsta nu e ăla cu Insula de agrement cu cele 2 milioane euro pierdute de băcăuani?
BOGDAN a zis
DA!!!
BOGDAN a zis
DA
Titel a zis
Nu l-a dat afară încă din primărie?Are rate la BMW și apartamentul nou?
Vasile a zis
Terminați cu hateul , administratorul public e de la PNL .
Lămâie a zis
#orasusristesuat a zis
asta e din categoria „fara penali” useristi?! cata prosteala pot produce astia de la usr, greu de imaginat, dar mai mare e mirarea cati prosti ii cred si voteaza. dupa cati au dosare la ei la usr mai degraba ar merge „doar cu penali in functii publice”. numa neamuri, prieteni, etc, tot ce au adus pe functii sunt pile…mai rau decat raii de la psd…numa specimene unu si unu si la bucuresti de zici ca e concurs de distrugere la astia…daaaaaaaar cine e de vina ca a ajuns o adunatura de specimene ca astia sa conduca? aia care i-au votat…orasul si tara are ce merita…are ce a votat…sa nu uitati sa il mai votati pe primar inca o data :)))))))