Unde se dă, de la 1 iulie, examenul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului. Schimbare importantă în județul Bacău

Șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vor susține, începând cu 1 iulie 2026, examenul teoretic la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Bacău, și nu la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cum se întâmpla până acum.

Modificarea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, care schimbă regulile privind susținerea testului de verificare a cunoștințelor de circulație pentru conducătorii auto aflați în perioada de suspendare a permisului și care îndeplinesc condițiile legale pentru reducerea sancțiunii.

Una dintre cele mai importante noutăți este că examenul poate fi susținut la orice serviciu public comunitar de permise de conducere și înmatriculări din țară, indiferent de județul în care a fost săvârșită abaterea rutieră sau de domiciliul conducătorului auto.

În județul Bacău, testarea va avea loc la sediul SPCRPCIV din municipiul Bacău, strada Henri Coandă nr. 2, etajul 2, în aceeași sală în care se desfășoară proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere. Pentru persoanele cu handicap locomotor este disponibilă o stație de examinare amenajată la parterul clădirii.

Potrivit Instituției Prefectului – Județul Bacău, șoferii nu vor avea nevoie de programare online pentru susținerea examenului. Accesul în sala de examinare se va face direct, în timpul programului de funcționare.

Programul de examinare este următorul:

luni: 08:30 – 16:00;

marți: 08:30 – 16:00;

miercuri: 08:30 – 16:00;

vineri: 08:30 – 14:00.

Prefectura Bacău precizează că a pregătit toate măsurile logistice și administrative necesare pentru transferul activității de examinare de la Serviciul Rutier al IPJ Bacău către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, astfel încât procesul să se desfășoare fără întârzieri și fără timpi suplimentari de așteptare pentru candidați.