Urmărire în trafic, între Traian și Secuieni! Un șofer băut și fără RCA la mașină s-a ales cu dosar penal

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna Răchitoasa, s-a ales cu dosar penal și sancțiuni contravenționale consistente după ce a fost urmărit în trafic de polițiștii băcăuani, întrucât a refuzat să oprească la semnalul regulamentar.

Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie, în jurul orei 22.00, când un conducător auto nu a oprit la semnalul polițiștilor (Secția 6 Poliție Rurală Traian). Oamenii legii au pornit în urmărirea acestuia, reușind să-l blocheze după aproximativ 3 kilometri, pe raza comunei Secuieni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că șoferul se afla sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul prezenta elemente de caroserie deteriorate și nu avea poliță de asigurare RCA. Pentru aceste abateri, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.607,5 lei.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare ale vehiculului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție atrag din nou atenția conducătorilor auto asupra obligației legale de a respecta indicațiile polițiștilor aflați în teren și de a nu conduce sub influența alcoolului, astfel de comportamente punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.