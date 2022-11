Viceprimarii Bacăului acuză interese imobiliare în jurul afacerii Transport Public

Viceprimarii municipiului Bacău, Cristian Ghingheș (USR) și Liviu Miroșeanu (PNL) consideră că achiziția acțiunilor la Transport Public SA ar fi de fapt motivată de interese imobiliare. Potrivit raportului de evaluare, cea mai mare parte a valorii companiei de transport este dată de două terenuri, de care municipalitatea nu ar trebui să fie interesată.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a propus, în ședința de luni a Consiliului Local Bacău, înființarea unei comisii care să negocieze cu proprietarii Transport Public SA achiziția acțiunilor societății. Raportul de evaluare al companiei a fost întocmit de o firmă specializată, iar din acesta reiese că valoarea unei acțiuni este de 46,45 de lei. În total, cele peste 890.000 de acțiuni însumează puțin peste 8,37 milioane de euro, însă moștenitorii fostului primar Dumitru Sechelariu au notificat municipalitatea că solicită un preț cu 16% mai mare, ca valoare „justă” a participației lor.

Viceprimarul Ghingheș: „Operațiuni imobiliare supraevaluate”

Viceprimarul Cristian Ghingheș a dat tonul nemulțumirii aleșilor locali față de intenția executivului de a cheltui foarte mulți bani pentru achiziția pachetului de acțiuni de la firma care face transport public în municipiul Bacău.

„Un evaluator independent a făcut o evaluare la 8,3 milioane de euro pentru tot pachetul de acțiuni. Din total, circa 7,5 milioane de euro sunt 2 terenuri. Restul sunt facilitățile ce vizează transportul public. Dacă îl scoatem din calcul pe cel de pe strada Chimiei, unde este autobaza, rămâne acest teren de 6,2 milioane de euro pe strada Narciselor. Acesta a fost evaluat prin comparație cu un teren din centrul orașului și s-a ajuns la această valoare. Odată cu achiziționarea acestei societăți, ni se propune să achiziționăm terenul de 6,2 milioane de euro. Din punctul meu de vedere, bugetul este strâmtorat și nu ne permitem să cumpărăm acest teren, parte a pachetului de acțiuni de la Transport Public SA”, a declarat viceprimarul.

Potrivit edilului, soluția nu este să se cumpere o firmă aflată pe pierdere încă din 2017, a cărei valoare este dată de terenurile pe care le are în proprietate. „Oare, cu peste 8 milioane de euro, n-am fi putut face un operator propriu, așa cum spune Planul de Mobilitate Urbană?! De asemenea, trebuie să lămurim ce se întâmplă cu datoriile societății, de 3,9 milioane lei pe termen lung și 5,4 milioane pe termen scurt. Din 2017, societatea este în declin, pe anul 2021 a raportat pierderi de 5% și trebuie să ne întrebăm ce cumpărăm? Eu nu sunt de acord să scoatem din buzunarul băcăuanilor 6,2 milioane de euro pe un teren la marginea orașului, care ni se vinde împachetat în acestă tranzacție de a deveni acționari majoritari la Transport Public SA. Acționari pe ce?! Până la urmă, sunt câteva autobuze, multe foarte vechi, și o autobază pe care o putem realiza și noi pe alte terenuri. Sper totuși să nu punem băcăuanul la plată pentru operațiuni imobiliare supraevaluate”, a concluzionat viceprimarul Cristian Ghingheș.

Viceprimarul Miroșeanu: „Chestiune cu iz imobiliar”

Și viceprimarul Liviu Miroșeanu a considerat că propunerea primarului Viziteu are „iz imobiliar” și nu ar viza, de fapt, achiziția unei firme care face doar transport public.

„Evaluatorul a stabilit 9,4 euro pe acțiune, o sumă considerabilă. De asemenea, constatăm că evaluarea a fost făcută în ideea că societatea își va continua activitatea de transport public în municipiul Bacău. Dacă ne referim la ce-ar trebui noi să cumpărăm, vorbim despre o flotă de autovehicule îmbătrânite, peste 50% au mai mult de 15 ani, care reprezintă aproximativ 2 milioane de lei, circa 5-6 la sută din capitalul societății. Practic, 95 la sută o reprezintă cele două terenuri și putem trage concluzia că vom da acești bani pe aceste terenuri. Nu știu dacă ăsta este interesul. Este pasibil de o chestiune imobiliară care pe noi nu ne interesează”, a afirmat viceprimarul liberal.

Edilul a precizat că aleșii PNL nu votează propunerea și a cerut ori înființarea unei firme proprii, ori lansarea unei licitații. „Dacă vorbim despre viitorul transportului public în municipiul Bacău, avem două variante, înființarea unei societăți a Primăriei, de la zero, cu o flotă nouă, performantă, și se poate cumpăra un teren pentru flotă, sau putem scoate la licitație acest serviciu. Prin urmare, Partidul Național Liberal nu va achiesa la această chestiune cu iz imobiliar și vom vota împotriva proiectului”, a declarat viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Consilierul Candet: „Ne-am pus singuri lațul de gât!”

Consilierul Gigi Nucu Candet (PPU-SL, parte a Alianței Social Liberale, care include și PSD) a amintit că doar aleșii Alianței Social-Liberale și-au exprimat îndoiala cu privire la această tranzacție. „Acum, suntem deja la al doilea pas și liberalii s-au răzgândit. Noi ne-am pus singuri lațul de gât, iar lațul se strânge, pentru că am reziliat intempestiv un contract în derulare, prin care această societate, de bine, de rău, își făcea treaba. Ne trezim după un an că își încetează activitatea de transport public în Bacău și noi nu avem o opțiune valabilă. Nu putem face decât două lucruri, ori înființăm o societate numai a noastră, ori cumpărăm societatea la un preț mai mare. Tind să cred că a doua opțiune e mai bună, pentru că e greu să înființezi într-un an o societate de la zero”, a concluzionat Candet.

În cele din urmă, Consiliul Local a votat înființarea comisiei de negociere cu proprietarii Transport Public SA, însă membrii acesteia vor trebui să discute și achiziția doar a afacerii de transport public, fără terenurile deținute de companie, care pot fi vândute pe piața liberă înaintea tranzacției cu municipalitatea.

Primarul Viziteu s-a răzgândit după promisiunile din 2021

În februarie 2021, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu anunța lansarea unei licitații pentru serviciul de transport public. „Vom anunța la nivel de jurnal european că Bacăul va scoate la licitație transportul în comun. Prima dată după 16 ani, ne vom recâștiga serviciul de transport public în comun”, a afirmat primarul Bacăului la începutul anului 2021. De atunci, edilul s-a răzgândit și vrea să cumpere din bani publici societatea al cărei contract l-a reziliat.