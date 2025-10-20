VIDEO: A căzut o parte din balustrada de la podul Narcisa. Circulați cu atenție!

O parte din balustrada de la podul Narcisa s-a prăbușit astăzi, a anunțat consilierul local Nicu-Codrin Ignat, care a publicat și un videoclip.

„Atenție, Băcăuani! Vă rog să fiți foarte atenți dacă circulați pe podul de la Narcisa, fie cu mașina, fie pe jos! O parte din balustradă a căzut, iar zona prezintă pericol de accidentare. Evitați să vă apropiați de marginea podului și semnalați orice alte deteriorări autorităților competente. Este important ca toți participanții la trafic să circule cu prudență sporită, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară — sper ca situația să fie remediată de urgență!” – Nicu-Codrin Ignat.

Reamintim că la începutul lunii octombrie, pompierii au fost solicitați să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.

În 2022, s-a vorbit despre iminente reparații la pasajul Narcisa, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei, însă de atunci conducerea Primăriei Bacău a ținut proiectul la sertar, preferând lucrări mai ușoare, dar cu mai mare succes pe Facebook și TikTok.