VIDEO: A căzut o parte din balustrada de la podul Narcisa. Circulați cu atenție!

O parte din balustrada de la podul Narcisa s-a prăbușit astăzi, a anunțat consilierul local Nicu-Codrin Ignat, care a publicat și un videoclip.
„Atenție, Băcăuani! Vă rog să fiți foarte atenți dacă circulați pe podul de la Narcisa, fie cu mașina, fie pe jos! O parte din balustradă a căzut, iar zona prezintă pericol de accidentare. Evitați să vă apropiați de marginea podului și semnalați orice alte deteriorări autorităților competente. Este important ca toți participanții la trafic să circule cu prudență sporită, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară — sper ca situația să fie remediată de urgență!” – Nicu-Codrin Ignat.
Reamintim că la începutul lunii octombrie, pompierii au fost solicitați să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.
În 2022, s-a vorbit despre iminente reparații la pasajul Narcisa, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei, însă de atunci conducerea Primăriei Bacău a ținut proiectul la sertar, preferând lucrări mai ușoare, dar cu mai mare succes pe Facebook și TikTok.
Comentarii
Neuronul a zis
Ce razboi,ne atacam singuri!
Un cetatean onest a zis
Bre podula ala a fost reabilitat acum cativa ani cu o suma monstruos de mare …….iar nu e nimeni responsabil? Aloo dns ul ….ipj ul si daca mor oameni tot nu e nimeni responsabilnde acest dezastru ?! Au fost si dosare deschise pentru nereguli in reabilitarea podului dar la noi la romani memoria e scurta .Autoritatile locale dorm si expun oamenii la riscuri decat sa faca ceva si sa indice pe cei cu adevarat responsabili . Am stat 2 ani pe o banda cu orasul blocat si acum cand lucrarea de 7 milioane de euro cade in capul amaratilor tot noi sa platim baguba ! CIUFULICI ……macar atata sa faci si tu pentru orasul asta ……scoate dosarul de la naftalina …..prietenii stiude ce !!!! Haide fii barbată fată!!!epoca lui OV……a apus sper!!!
Fratele lu' Pinochio a zis
Consilierul Ignat Codrin isi face imagine si pe aceasta problema grava? Posteaza pe pagina lui imagini de la fata locului care nu ii apartin.
SEPTEP a zis
Un alt câcănar.
IGNAT a zis
Nu imi fac nicio imagine, imi fac doar datoria de consilier local si de cetatean al orasului Bacau. Daca nu va convine dumnevoastra ca ma implic asta e alta problema. Am fost la fata locului pentru a ma asigura ca se vor lua cele mai bune decizii si pentru a evita orice neplacere! Filmarea a fost facuta publica de mine pentru prima data! Va multumesc!
Celentano a zis
Doamne fereste , in ce dezastru traim!!! Deci, se stia de 3 saptamani ca e pe cale sa cada balustrada si au asteptat CU MAINILE IN SAN, sa se intample de la sine!!!!! Pai bai boilor , in frunte cu BOUL SEF!!!! Dupa cum se vede , balustrada a tras dupa ea si alti cativa metri unde nu erau avertizari sub pod!! Si lumea circula pe acolo ca la foc!!!! Doar Dumnezeu a facut minunea sa nu moara careva din INDOLENTA BOILOR !!!!! Si cand vad ca mai are sustinatori, ma ia cu ameteala de cat de idioti sunt unii , cu drept de vot…………….
Andrei a zis
Din siguranța cetățenilor nu se primesc bani nemunciți, așa că de ce atâta deranj ?
Bani si interes pentru conacul preoțesc de la gara, pod suspendat inutil la 10 metri de trecere pietonală, parcari biciclete circulare nefunctionale, semafoare nefunctionale unul lânga altul, mall-uri lângă alte malluri, reasfaltări peste asfalte bune, plus alte escrocherii, sunt
Dar pentru siguranța cetățenilor, limitatoare viteză ca mori pe trecere…nu
Irina a zis
Suntem morti cu astfel de incompetenti! Nimeni nu va salveaza! Pana cade podul de tot, ei mai fac 2 studii de fezbilitate! Apoi, evident, nimeni de la parchet nu a auzit de neglijenta in serviciu…..cred ca n-au avut-o in programa de la Bac
….
Closed circle a zis
Cine a provocat accidentul care a dus la lovirea balustradei ? Auzeam de un accident, acum cateva saptamani, putine.
John Snow a zis
Deci Nicu Ignat ne zice sa fim atenți și daca circulam pe pod pe jos. Ii bun omul, stie cum sta treaba.
In alta ordine de idei. Suntem țara in care nu exista preventie, ci doar analiza post incident. Incompetență peste tot, de la mic la mare.
XYZ a zis
Viziteu a plecat în concediu, Ignat e neînțărcat și vrea funcții, Stefan nu are interes sa ajute usr, iar Bulai scoate castanele. Bravo ăluia care a zgâlțâit astă noapte balustrada de a căzut! Alți bani se vor duce în niste buzunare!