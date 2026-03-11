Lucrările la Autostrada Moldovei A7 avansează pe sectorul din județul Bacău. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, se toarnă asfalt pe ultimii kilometri ai lotului 2 al secțiunii Focșani–Bacău.

În prezent, peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut–Berești, din județul Bacău.

Pe întregul tronson de 21,78 kilometri dintre Adjud și Răcăciuni, care nu este încă deschis circulației, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje.

Pe șantier se desfășoară în paralel mai multe lucrări, printre care:

turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la kilometrul 69+256;

amenajarea unei parcări de scurtă durată;

realizarea Centrului de Întreținere și Control (CIC) la nodul rutier de la Adjud.

Potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector al autostrăzii a depășit 90%, iar circulația ar urma să fie deschisă până la finalul lunii august 2026.

Primii 17 kilometri ai acestui lot, între Domnești și Adjud, au fost deschiși circulației anul trecut.

Contractul pentru construcția acestui tronson al Autostrada Moldovei A7 a fost câștigat de firmele lui Dorinel Umbrărescu și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.