VIDEO – Autostrada A7: Cum arată loturile care vor fi deschise până la finalul anului. În câteva zile, se va putea circula neîntrerupt de la București la Focșani

Pasionații de infrastructură au postat săptămâna aceasta imagini cu secțiunile din Autostrada Moldovei A7 care ar mai putea fi deschise anul acesta. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km) din tronsonul Ploiești – Buzău și secțiunea Focșani – Adjud (50 km) din tronsonul Focșani – Bacău.

Răducu Popa, pasionat de infrastructură care monitorizează constant lucrările de autostrăzi, a prezentat vineri imagini cu Autostrada A7 Ploiești – Buzău lot 3 și Autostrada A7 Focșani – Bacău, secțiunea Focșani – Adjud.

Pe lotul 3 Pietroasele – Buzău din A7 Ploiești – Buzău lucrează asocierea de constructori turci Nurol – Makyol. Oficialii de la Drumuri estimează deschiderea circulației pe acest lot din A7 la finalul lunii noiembrie.

Odată cu deschiderea acestui lot din tronsonul Ploiești – Buzău, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani (A3 + A7).

Mai departe, ar urma să fie dată în trafic până la finalul lunii decembrie secțiunea Focșani – Adjud (circa 50 km) din Autostrada Focșani – Bacău, potrivit celor mai recente estimări ale oficialilor de la Drumuri.

„În cazul în care condițiile meteorologice vor permite menținerea ritmului actual de lucru, acest lot de autostradă va fi deschis anul acesta”, preconiza Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.