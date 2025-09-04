VIDEO – Autostrada A7 Focșani – Bacău: Umbrărescu avansează cu lucrările pe toate cele 3 loturi

Șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani – Bacău, este în plină desfășurare, iar ultimele imagini surprinse de asociația Moldova vrea Autostradă arată o mobilizare intensă pe teren. Firmele lui Dorinel Umbrărescu au început lucrările de deviere a DN2 în zona Garoafa, pentru ridicarea pasajului care va supratraversa autostrada.

Lotul 1 Focșani – Domnești-Târg: 60% progres fizic:

Pe Lotul 1 (35,6 km), s-a avansat la structuri și la mai multe poduri, unde deja au fost instalate predalele. Printre lucrările de artă de complexitate ridicată se numără:

Pasajul DN2/E85 peste A7

Pasajul superior A7 peste Canalul Siret–Bărăgan și Magistrala CF 500 (1177,9 m)

Podul A7 peste Râul Putna (760,5 m)

Podul A7 peste Pârâul Șușița (380 m)

Pasajul superior A7 peste CF507 și DJ205I (359,6 m).

Conform CESTRIN, progresul fizic pe Lotul 1 este de 60%, cu 23% mai mult decât în luna mai, însă termenul oficial de finalizare (septembrie 2025) va fi prelungit.

Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni a ajuns la 55%:

Pe Lotul 2 (38,78 km), imaginile surprind echipele UMB lucrând și în tura de noapte, între orele 19:00 și 7:00.

Se execută lucrări la:

pasajul peste DN2 și CF500 (909 m), unde se pregătește turnarea plăcii de suprabetonare,

poduri casetate pe sub autostradă,

structuri între Domnești-Târg și nodul A7 x DN11A (Adjudu Vechi).

În prezent, progresul fizic raportat este de 55%, cu 19% mai mult față de luna mai. În zona Adjudu Vechi sunt depozitate aproximativ 500 de grinzi de beton, pregătite pentru montaj.

Lotul 3 Răcăciuni – Bacău: lucrări la 31%

Pe Lotul 3 (21,5 km), potrivit datelor transmise de DRDP Iași și publicate de economica.net, UMB lucrează pe întreaga lungime a traseului la:

structuri (poduri și pasaje),

amenajarea nodului rutier,

stabilizarea stratului de formă,

umpluturi de pământ și exploatarea gropilor de împrumut,

montarea geodrenurilor.

Contractul pentru acest lot are o valoare de 1,67 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR, și are o durată de execuție de 30 de luni de la ordinul de începere, emis în mai 2023. Progresul fizic raportat de firmele constructorului Dorinel Umbrărescu este de 31%.

Oficialii CNAIR au anunțat că anul acesta vor fi dați în trafic cel puțin 50 de kilometri din Autostrada A7, între Focșani și Adjud.