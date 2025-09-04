VIDEO – Autostrada A7 Focșani – Bacău: Umbrărescu avansează cu lucrările pe toate cele 3 loturi

Șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani – Bacău, este în plină desfășurare, iar ultimele imagini surprinse de asociația Moldova vrea Autostradă arată o mobilizare intensă pe teren. Firmele lui Dorinel Umbrărescu au început lucrările de deviere a DN2 în zona Garoafa, pentru ridicarea pasajului care va supratraversa autostrada.
Lotul 1 Focșani – Domnești-Târg: 60% progres fizic:
Pe Lotul 1 (35,6 km), s-a avansat la structuri și la mai multe poduri, unde deja au fost instalate predalele. Printre lucrările de artă de complexitate ridicată se numără:
- Pasajul DN2/E85 peste A7
- Pasajul superior A7 peste Canalul Siret–Bărăgan și Magistrala CF 500 (1177,9 m)
- Podul A7 peste Râul Putna (760,5 m)
- Podul A7 peste Pârâul Șușița (380 m)
- Pasajul superior A7 peste CF507 și DJ205I (359,6 m).
Conform CESTRIN, progresul fizic pe Lotul 1 este de 60%, cu 23% mai mult decât în luna mai, însă termenul oficial de finalizare (septembrie 2025) va fi prelungit.
Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni a ajuns la 55%:
Pe Lotul 2 (38,78 km), imaginile surprind echipele UMB lucrând și în tura de noapte, între orele 19:00 și 7:00.
Se execută lucrări la:
- pasajul peste DN2 și CF500 (909 m), unde se pregătește turnarea plăcii de suprabetonare,
- poduri casetate pe sub autostradă,
- structuri între Domnești-Târg și nodul A7 x DN11A (Adjudu Vechi).
În prezent, progresul fizic raportat este de 55%, cu 19% mai mult față de luna mai. În zona Adjudu Vechi sunt depozitate aproximativ 500 de grinzi de beton, pregătite pentru montaj.
Lotul 3 Răcăciuni – Bacău: lucrări la 31%
Pe Lotul 3 (21,5 km), potrivit datelor transmise de DRDP Iași și publicate de economica.net, UMB lucrează pe întreaga lungime a traseului la:
- structuri (poduri și pasaje),
- amenajarea nodului rutier,
- stabilizarea stratului de formă,
- umpluturi de pământ și exploatarea gropilor de împrumut,
- montarea geodrenurilor.
Contractul pentru acest lot are o valoare de 1,67 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR, și are o durată de execuție de 30 de luni de la ordinul de începere, emis în mai 2023. Progresul fizic raportat de firmele constructorului Dorinel Umbrărescu este de 31%.
Oficialii CNAIR au anunțat că anul acesta vor fi dați în trafic cel puțin 50 de kilometri din Autostrada A7, între Focșani și Adjud.
Lasă un răspuns