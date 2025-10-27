VIDEO – Autostrada A7 Focșani-Bacău Umbrărescu montează panouri fonoabsorbante, face marcaje și amenajează noduri rutiere

Constructorul băcăuan Dorinel Umbrărescu continuă în ritm alert lucrările pe Lotul 2 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, între Domnești-Târg și Răcăciuni. Stadiul fizic al proiectului a depășit 80%, iar în teren au început deja montarea panourilor fonoabsorbante, a parapetului median și a sistemului de iluminat.

Pe tronsonul de aproape 39 de kilometri, compania UMB Spedition are mobilizați aproximativ 1.500 de muncitori și peste 420 de utilaje. În paralel, se lucrează la amenajarea nodurilor rutiere de la Adjud, aflat în prezent la un stadiu de 65%, și de la Răcăciuni, unde lucrările au ajuns la 85%. În același timp, se execută terasamente, se aștern straturile de mixturi asfaltice, se montează parapetele metalice și se aplică marcajele rutiere.

Dacă ritmul actual se menține, până la sfârșitul acestui an traficul ar putea fi deschis pe o porțiune de aproximativ 17 kilometri, între Domnești-Târg și Adjud.

Contractul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, are o valoare de 2,48 miliarde de lei, fără TVA. UMB lucrează în prezent pe toate cele trei loturi ale tronsonului Focșani – Bacău, în total 95,9 kilometri, cu o mobilizare de circa 4.000 de oameni.

Dacă lucrările continuă în același ritm, în 2026 șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani, pe o distanță de aproape 390 de kilometri, prin coridorul A3 – A7.