VIDEO – Autostrada A7 Moldova. Cum avansează Umbrărescu pe secțiunea Adjud – Bacău

Noi imagini de pe Autostrada Moldovei A7 au fost publicate pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe contul Ovidiu Imbrea este un clip cu imagini cu lucrările de pe lotul Adjud-Bacău, mai exact de pe sectorul Orbeni – Sascut unde firmele lui Dorinel Umbrărescu fac lucrări de asfaltare.

Între Focșani și Bacău se poate circula, de marți 23 decembrie 205, pe autostradă de la Focșani până la Adjud. Adică pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg (35,6 km) și pe porțiunea Domnești Târg – Adjud ( de circa 17 kilometri) din lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni. Diferența de circa 20 de kilometri până la Răcăciuni ar putea fi deschisă în primăvara acestui an.

„Între Adjudu Vechi și Răcăciuni mai este un pic de lucru, dar este probabil ca acest lot să fie finalizat în câteva luni, în condițiile în care vremea de iarnă va permite acest lucru (avem nevoie de o iarnă blândă pentru o vară cu succes la final din perspectiva PNRR!)”, estima anul trecut asociația Moldova vrea Autostradă.

Asociația Pro Infrastructură nota în decembrie că deschiderea până la Pașcani s-ar putea face în etape în 2026. Lucrările sunt executate de firme controlate de Dorinel Umbrărescu

Iar pe contul Răducu P Drum sunt imagini de pe secțiune Adjud – Răcăciun. „Din cauza vremii, se lucrează pe unde se poate: structuri, parapete…”, a precizat autorul filmării.

Articolul integral pe economedia.rohttps://economedia.ro/video-autostrada-moldovei-a7-cum-avanseaza-lucrarile-pe-sectiunea-adjud-bacau.html.