VIDEO: Autostrada A7, sectorul Focșani – Bacău. Cum a avansat Umbrărescu în ultimele trei luni pe lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni 

Noi imagini de pe lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni din Autostrada A7, sectorul Focșani – Bacău, au fost publicate pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură.

Răducu P Drum a publicat imagini în care a arătat evoluția lucrărilor de pe lotul 2 în această toamnă, mai exact în perioada 19 septembrie – 06 decembrie 2025. “De la Adjud la Racăciuni nu va fi gata în 2025, ci în minimum 1 lună cu vreme OK”, scrie autorul filmării.

Luna trecută, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, spunea că pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani-Bacău, stadiul fizic este de 90%. Secțiunea până la Adjud din lotul 2 ar urma să fie deschisă chiar anul acesta.

“În funcție de condițiile meteorologice și de ritmul de lucru din șantier, circulația va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7)”, a mai precizat șeful CNAIR.

În ceea ce privește lotul 1 Focșani – Domnești Târg, acesta se apropie de finalizare și ar putea fi inaugurat până la finalul anului, a anunțat la mijlocul lunii trecute directorul general al CNAIR Cristian Pistol.

„Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) se aproape de finalizare! Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă (Focșani – Domnești Târg) cu 1600 de muncitori și 500 de utilaje”, a transmis el.

Stadiul fizic în șantier era, la momentul respectiv, la 95%. Răducu P Drum a publicat imagini în care a arătat evoluția lucrărilor de pe lotul 1 în ultimele două luni, mai exact din 11 octombrie până pe 6 decembrie.

“Așa cum estimam clar în primăvară (fără scenarii optimiste și pesimiste), anul acesta vom circula Focșani – Adjud”, scrie autorul filmării.