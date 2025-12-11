VIDEO – Autostrada A7, sectorul Focșani – Bacău: Imagini cu lotul 2, unde Umbrărescu a mobilizat 1.500 de muncitori și 600 de utilaje

Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km) din Autostrada A7 Focșani – Bacău. Oficialii de la Drumuri mențin estimarea că acest lot ar putea fi dat parțial în trafic în 2025, notează economica.net.

„AUTOSTRADA A7 Focșani – Bacău | Lucrări lot 2 Domnești Târg – Răcăciuni”, este titlul celei mai noi postări cu acest lot din A7 a lui Răducu Popa, pasionat de infrastructură care monitorizează constant proiecte de autostrăzi.

Comentând imaginile, cei mai mulți pasionați estimează că grupl UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, ar putea finaliza anul acesta lucrările pe lotul 2, cel puțin pe circa 17 kilometri, până la Adjud.

Luna trecută, Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunța mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7). Potrivit lui Pistol, Spedition UMB, una dintre companiile lui Dorinel Umbrărescu, era mobilizată pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de muncitori și 600 de utilaje.

Directorul general al CNAIR vorbea despre construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7), că se aproape de finalizare. Astfel, dacă din A7 Focșani – Bacău va fi inaugurat lotul 1 și parțial lotul 2, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud (A3 + A7).