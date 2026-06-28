VIDEO Autostrada Moldovei A7, lotul 3 Răcăciuni-Bacău, pasajele din zona localităților Cleja și Nicolae Bălcescu

Lotul 3 al autostrăzii A7, Focșani – Bacău, între localitățile Răcăciuni și Bacău, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 75%, accentul accentul fiind pus în special pe structurile de pe traseu (poduri, pasaje), potrivit Direcției de Drumuri și Poduri Iași care a publicat și imagini video de pe șantier.
În imaginile primului video, se pot vedea lucrările la pasajul peste calea ferată de la km 83+548, din zona localității Cleja, județul Bacău.
Pasajul are o lungime totală de 1.215 m, fiind prevăzut cu 33 de deschideri și un necesar de 260 de grinzi. La acest obiectiv, se lucrează concomitent pe mai multe fronturi, atât la elementele de infrastructură, cât și la suprastructură:
- cofrare/armare/betonare elevații pile
- cofrare cuzineți
- montare grinzi
- turnare placă suprabetonare
În cel de al doilea video, este filmată zona pasajului peste calea ferată de la km 92+096 (zona Nicolae Bălcescu).
Pasajul are o lungime totală de 724 m, fiind prevăzut cu 18 deschideri, pentru care sunt necesare 140 de grinzi, în mare majoritate montate. În această etapă, se lucrează la:
- armare placă suprabetonare
- armare antretoaze
- montare predale
- betonare zid gardă/zid întors
Concomitent, pe întregul lot, au loc lucrări specifice acestei etape:
- așternere mixturi asfaltice
- stabilizare straturi fundare
- umpluturi balast și pământ stabilizat
- execuție rigole acostament
- montare drenuri
- armare turnare fundații panouri fonoabsorbante etc.
Video 1
Video 2
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