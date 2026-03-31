VIDEO Autostrada Moldovei A7: Umbrărescu ridică un uriaș viaduct peste zona mlăștinoasă de la Cleja

Constructorul UMB face un viadcut imens peste zona mlăștinoasă și calea ferată de la Cleja, parte din tronsonul Adjud-Bacău (Autostrada Moldovei – A7).

Imaginile video cu echipele UMB lucrând la proiect au fost publicate de unul dintre pasionații de infrastructură – Ovidiu Imbrea – pe contul său de Youtube: „A7/UMB ridică un imens viaduct peste zona mlaștinoasă și calea ferată de la Cleja”.

Viaductul va avea o lungime de peste 1.200 m, potrivit Economica.net.

Ultimii 46 de kilometri cuprinși între Adjud și Bacău ar putea fi dați în trafic în primăvară – vară, potrivit unei estimări făcute de secretarul de stat în Transporturi, Ionel Scrioșteanu. În total, cel mai mare constructor român de autostrăzi, respectiv grupul UMB controlat de Dorinel Umbrărescu, ar urma să finalizeze până la sfârșitul anului circa 124 de kilometri din Autostrada Moldovei.