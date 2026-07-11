VIDEO Autostrada Moldovei Adjud-Bacău: Umbrărescu a mobilizat 1.900 de muncitori și 400 de utilaje

Antreprenorul Umbrărescu a mobilizat 1.900 de muncitori și 400 de utilaje pe cei 47 km ai șantierului dintre Adjud și Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7. Potrivit lui Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni – Bacău).

Lucrările avansează într-un ritm bun la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m. În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri.

În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

Construcția loturilor 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), în lungime de 38,78 km, și 3 (Răcăciuni – Bacău), în lungime de 21,52 km, are o valoare însumată de 4,18 miliarde lei (fără TVA).

„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani: A3 (București–Ploiești): 62 km; A7 (Ploiești–Pașcani): 319 km; Varianta Ocolitoare (VO) Bacău: 16 km”, a precizat directorul CNAIR.