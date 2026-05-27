VIDEO Autostrada Moldovei Răcăciuni-Bacău: Umbrărescu este mobilizat cu 1.500 de muncitori, pentru a recupera decalajele

Constructorul UMB este mobilizat cu 1.500 de muncitori și circa 600 de utilaje pe lotul 3 Răcăciuni-Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torențiale din ultimele două săptămâni, care au inundat mai multe sectoare din șantier, anunță Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Foto: captură video youtube

Potrivit lui Pistol, stadiul fizic se apropie de 75% și se lucrează intens la poduri (suprastructuri) și terasamente. Asfaltul este așternut în proporție de peste 70%, ca și parapetul metalic, iar sistemele ITS sunt în lucru.

Cea mai complexă structură din acest șantier, podul de la km 83+800 (pasajul Cleja), în lungime totală de 1,300 km, a atins un stadiu fizic de peste 60% și se lucrează intens la montarea tablierului metalic.



„La sfârșitul lunii august 2026 se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe încă 47,10 km care se vor adăuga celor 250 km pe care se circula în momentul de față, de la București la Adjud”, anunță Cristian Pistol.

Valoarea contractului pentru construcția lotului Răcăciuni-Bacău este de 1,673 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR.