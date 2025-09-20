Video! Consiliul Județean și ADIS Bacău au organizat o acțiune de ecologizare în zona Holt–Șerbănești

Consiliul Județean și ADIS Bacău, împreună cu Primăria Letea Veche, au organizat, cu ocazia Zilei Naționale a Curățeniei Generale, o acțiune de ecologizare în zona Holt-Șerbănești. „Avem convingerea clară că protejarea mediului nu trebuie să fie doar o activitate marcată în calendar, ci un stil de viață, o responsabilitate pe care o purtăm cu toții, în fiecare zi”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

La acțiune au participat membri din cadrul Consiliului Județean Bacău, al ADIS Bacău și al primăriei comunei Letea Veche.

„Ne propunem să creștem responsabilitatea cetățenilor din județul Bacău pentru ecologizare, astfel încât să participe cât mai mulți, în perioada următoare, la astfel de acțiuni”, a mai precizat președinta CJ Bacău.

„Circa 100 de persoane au participat la această acțiune de ecologizare în satul Holt, pe malul Siretului, în zona pășunii din sat, de unde au fost strânse toate deșeurile aruncate, abandonate de oameni”, a precizat și Viorel Hotea, directorul ADIS Bacău.