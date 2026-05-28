VIDEO: Contre în Consiliul Județean, după evenimentul de la Ghimeș, unde a lipsit steagul național, iar președinta Pravăț nu a purtat eșarfa tricoloră, obligatorie conform legii

Inaugurarea cetății Rákóczi de la Ghimeș fără steag românesc, dar cu însemnele Ținutului Secuiesc, a avut ecouri și în ședința Consiliului Județean Bacău. Subiectul a fost adus în discuție de Maricica Coșa, aleasă acum pe lista AUR, care i-a reproșat președintei Cristina Breahnă Pravăț (PSD) că nu a purtat eșarfa tricoloră. În replică, aceasta a aruncat „pisica” în curtea foștilor președinți ai Consiliului Județean și a dat vina inclusiv pe primarul comunei Ghimeș Făget.

Încă în debutul ședinței de joi, 28 mai, consiliera Maricica Coșa, cunoscută traseistă politică, i-a cerut explicații președintei Breahnă Pravăț pentru lipsa eșarfei tricolore. Aceasta a replicat că „bilele negre au venit de la foști președinți ai CJ, care nu au purtat eșarfa decât la învestire”. Președinta CJ a părut mai degrabă să-i dea astfel o replică eurodeputatului Dragoș Benea, șeful său de partid, care a criticat public atât președinta CJ, cât și prefecta Andreea Negru, că au tolerat lipsa simbolurilor naționale la un eveniment oficial finanțat din bani publici românești. Detalii AICI.

La finalul ședinței, subiectul a fost readus în discuție de Elena Cosma (PSD), care a precizat că obligativitatea purtării eșarfei a fost introdusă în 2019 în Codul Administrativ. „Deci, doamna președintă, trebuia să purtați eșarfa și trebuia arborat și steagul, pentru că România a plătit acea lucrare”, a insistat Cosma. Ea a fost susținută ulterior și de alți colegi consilieri social-democrați.

În replică, Breahnă-Pravăț a revenit asupra declarațiilor inițiale și a susținut că s-a referit, de fapt, la predecesorul său, Valentin Ivancea: „Eu am avut o remarcă despre ultimul președinte de CJ, care a distribuit aceeași critică. Acestea sunt discuții în contextul turbulențelor politice actuale în spectrul județean, preluate de colegii de la AUR”.

Mai departe, președinta CJ a afirmat că nu și-a dat seama de solemnitatea evenimentului, fiind indusă în eroare de primarul (UDMR) din Ghimeș Făget. De asemenea, Breahnă Pravăț s-a adâncit în considerații despre compoziția etnică a populației comunei care a găzduit evenimentul. „Când am mai mers la evenimente din comune, am considerat că nu necesită purtarea tricolorului. Mai ales că primarul poartă de obicei tricolorul. Într-adevăr, primarul de la Ghimeș nu purta tricolorul. Când am ajuns eu acolo, nu mai era arborat niciun drapel al Ținutului Secuiesc. Noi trebuie să luăm act de faptul că Ghimeșul are 53-54% cetețeni de etnie maghiară și aproximativ 40% cetățeni declarați români, la momentul recensământului. Rangul de ceremonie este dat de organizator, dar primarul comunei Ghimeș Făget nu purta eșarfă”, a explicat Breahnă Pravăț.

În apărarea președintei CJ a sărit liberalul Liviu Miroșeanu, care a spus că nu vede o problemă în lipsa eșarfei, dar „faptul că la eveniment a lipsit steagul național mi se pare un lucru foarte grav”.

Reacția fostului președinte Ivancea: „Mândria națională ori o simți, ori nu o simți”

Fostul președinte Valentin Ivancea a reacționat, după ce actuala șefă a CJ a spus că el nu ar fi purtat eșarfa tricoloră.

Am înțeles că problema nepurtării însemnului național de către actuala Președintă a Consiliului Județean, la un eveniment Rákóczi — cu posibila sa interpretare extremistă — și care ține efectiv de identitatea națională cu care ne mândrim, la care nici eu nu am participat, îmi revine cumva și mie.

Nu pot să nu am un zâmbet ironic la această scuză și să nu îmi vină în minte o anecdotă…

Se spune că la predarea mandatului, predecesorul lasă trei plicuri:

— Când lucrurile merg rău, dai vina pe grea moștenire.

— Când merg și mai rău, dai vina pe cel dinaintea ta.

— Când devine imposibil… deschizi al treilea plic.

Și în al treilea plic găsești scris: „Pregătește trei plicuri.”

E ușor de identificat în ce fază suntem. Înțeleg deci că tricolorul a fost trecut la capitolul grea moștenire.

Revenind însă la seriozitate…

Vreau să fie foarte clar — mesajul distribuit nu se referă la protocol. Nu s-a vorbit despre o regulă, despre o obligație formală sau despre o eșarfă ca accesoriu de scenă. S-a vorbit despre mândrie națională. Despre ce simți când reprezinți o comunitate la un eveniment care celebrează tocmai identitatea și valorile acelei comunități. Protocolul îl poți respecta mecanic. Mândria națională ori o simți, ori nu o simți. Și dacă o simți, nu ai nevoie de nimeni care să îți amintească să o arăți.

Dincolo de zâmbetul ironic, cred că exact aici este miezul problemei. A da vina pe cel dinaintea ta este cel mai comod lucru pe care îl poate face un om aflat într-o funcție publică. Și totodată, cel mai puțin demn.

O funcție responsabilă înseamnă exact asta — asumare. A greșelilor, a lipsurilor, a rezultatelor. Bune sau rele. Ale tale sau moștenite. Cetățeanul nu te-a ales ca să îi explici de ce nu merge — te-a ales ca să meargă.

Iar tricolorul nu este o decorațiune de protocol — este un simbol al responsabilității față de comunitatea pe care o reprezinți. Îl porți sau nu îl porți — dar nu îl explici prin plicuri.

Ce spune Codul administrativ?

Conform articolului 206, alineatul 7 din codul administrativ, „eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora”.