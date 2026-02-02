VIDEO! Declarație șocantă a primarului din Cleja: „Cine nu muncește, nu merită să trăiască!”

Primarul din Cleja (PNL), Petru Iștoc, a făcut o declarație surprinzătoare în cadrului ședinței de consiliu local, care a avut loc la finalul lunii ianuarie. Referindu-se la persoanele care beneficiază de ajutor social, el a precizat că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”.
Afirmația primarului Iștoc a venit în contextul discuției despre persoanele cu venit minim garantat. Edilul a spus că printre aceștia se află și oameni apți de muncă, dar care refuză să lucreze.
„Până la urmă și Hristos spune: «cine nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților! (…) Dacă mă credeți, când i-am spus du-te la muncă mi-a zis «domnule, da’ noi nu ne sculăm dimineața». E greu să te scoli dimineața! Și atunci eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește, nu merită să trăiască!”, a declarat primarul Petru Iștoc, în ședința de CL a comunei Cleja.
Cei care au participat la ședință au subliniat că trebuie făcută o diferențiere între cei care pot munci, dar nu vor, și cei care au realmente nevoie de ajutorul social.
(sursa video: bacau.net)
Comentarii
Celentano a zis
Daca este apt de munca si refuza, atunci eu nu sunt de acord sa i se plateasca venitul minim garantat!!! Atat timp cat poti munci dar preferi sa fii un parazit pe banii unora care sunt poate . mai putin sanatosi si se duc totusi la munca si platesc dari, atunci NU MERITI SA TRAIESTI DIN BANII PUBLICI ( a se citi ajutoare , venit minim garantat , etc) !! La munca sau mori naibii de foame! ( sau in cazul multora, de sete )!!!
Nu e de mirare a zis
Va dau eu inregistrare cu un director din Primaria Bacau in care refuza o persoana cu dizabilitati în scaunul cu rotile cu toate ca toate ghiseele erau libere (nu ca ăsta ar fi un motiv mai ales că persoanele in scaun cu rotile au întâietate la coadă) si îi spune sa se duca sa faca programare si sa se intoarcă mai târziu si îi si spune: „Ce, vii aici să FUȚI institutiile statului?”
In ceea ce priveste articolul dvs., din păcare discursul impotriva persoanelor cu dizabilitati a escaladat după ce Bolojan tot dă exemplul acela la toate televiziunile cu Biroul acela vamal in care, din 11 angajati vreo 7 sau 8 erau persoane cu dizabilitati. Si s-a tot rostogolit acest tip de ură de parca toate persoanele din scaune cu rotile, nevazatorii sau cei cu boli fizice grave sau prisihice sau cu cancere au obtinut gradul de invaliditate in mod fraudulos. Faptul ca dumnealui a ales sa taie toate beneficiile persoanelor cu dizabilitati (a se vedea Eurostat-ul Comisiei Europene cu privire la persoanele cu dizabilitati in care România este la coadă – ultimele 5 – in ceea ce priveste procentul de persoane cu dizabilitati) o sa impinga aceste persoane care au nevoie de o viață independentă dar nu li se da nicio sansă spre un vot catre AUR sau alte partide care le vor promite ca lise vor da drepturile taiate de această guvernare. Si e vorba de vreun milion de voturi (familii, apartinatori etc.)