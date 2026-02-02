VIDEO! Declarație șocantă a primarului din Cleja: „Cine nu muncește, nu merită să trăiască!”

Primarul din Cleja (PNL), Petru Iștoc, a făcut o declarație surprinzătoare în cadrului ședinței de consiliu local, care a avut loc la finalul lunii ianuarie. Referindu-se la persoanele care beneficiază de ajutor social, el a precizat că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”.

Afirmația primarului Iștoc a venit în contextul discuției despre persoanele cu venit minim garantat. Edilul a spus că printre aceștia se află și oameni apți de muncă, dar care refuză să lucreze.

„Până la urmă și Hristos spune: «cine nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților! (…) Dacă mă credeți, când i-am spus du-te la muncă mi-a zis «domnule, da’ noi nu ne sculăm dimineața». E greu să te scoli dimineața! Și atunci eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește, nu merită să trăiască!”, a declarat primarul Petru Iștoc, în ședința de CL a comunei Cleja.

Cei care au participat la ședință au subliniat că trebuie făcută o diferențiere între cei care pot munci, dar nu vor, și cei care au realmente nevoie de ajutorul social.

(sursa video: bacau.net)