VIDEO DRDP Iași: Mobilizare impresionantă a muncitorilor UMB pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani

Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat noi imagini cu mobilizarea impresionantă a constructorului UMB pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, loturile 2-3, de la Trifești la Pașcani.
Potrivit DRDP Iași, peste 600 de muncitori și aproximativ 400 de autobasculante și utilaje sunt mobilizate pentru principalele tipuri de lucrări specifice acestei etape din proiect:
- așternere strat formă
- execuție fundații balast
- structuri
De asemenea, în zona nodului turbion de la Pașcani se lucrează la crearea depozitului de materiale stadiul fizic de execuție pe cele două loturi depășind pragul de 40%.
Aceste loturi sunt finanțate din fonduri europene. Contractul a fost semnat pe 15 februarie 2023, iar termenul de execuție este de 30 luni.
Iată stadiile fizice ale loturilor 2 (Trifești – Gherăești) și 3 (Mircești – Pașcani), parte din Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani
- LOT 2 Trifești – Gherăești (lungime totală 18,99 km): 40%
- LOT 3 Mircești – Pașcani (lungime totală 28,09 km): 42%
