VIDEO DRDP Iași: Mobilizare impresionantă a muncitorilor UMB pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani

Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat noi imagini cu mobilizarea impresionantă a constructorului UMB pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, loturile 2-3, de la Trifești la Pașcani.

Potrivit DRDP Iași, peste 600 de muncitori și aproximativ 400 de autobasculante și utilaje sunt mobilizate pentru principalele tipuri de lucrări specifice acestei etape din proiect:

așternere strat formă

execuție fundații balast

structuri

De asemenea, în zona nodului turbion de la Pașcani se lucrează la crearea depozitului de materiale stadiul fizic de execuție pe cele două loturi depășind pragul de 40%.

Aceste loturi sunt finanțate din fonduri europene. Contractul a fost semnat pe 15 februarie 2023, iar termenul de execuție este de 30 luni.

Iată stadiile fizice ale loturilor 2 (Trifești – Gherăești) și 3 (Mircești – Pașcani), parte din Autostrada Moldovei A7 Bacău-Pașcani